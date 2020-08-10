«Повредил позвоночник и органы»: мэрия не стала обносить забором недострой, где пострадал ребёнок

Это недостроенное здание гаражного комплекса на пересечении улицы Красноборской с улицей Сахарова в Заволжском районе Ярославля стоит в неизменном виде уже много лет. Доступ к нему открыт всем желающим. Здесь частенько гуляют подростки, подвергая себя большой опасности. А два месяца назад на территории недостроя серьезно пострадал подросток.

— Он из приличной семьи, хорошо учится, творческий. Споткнулся там на ровном месте, попал в больницу и до сих пор пытается восстановиться. У него пострадал позвоночник, внутренние органы. Страшно подумать, какая теперь жизнь будет у ребенка, — рассказала в «Фейсбуке» знакомая семьи мальчика Ольга Воронкина.

