«Повредил позвоночник и органы»: мэрия не стала обносить забором недострой, где пострадал ребёнок

Мэрия не стала обносить забором недострой, где пострадал ребёнок
Это недостроенное здание гаражного комплекса на пересечении улицы Красноборской с улицей Сахарова в Заволжском районе Ярославля стоит в неизменном виде уже много лет. Доступ к нему открыт всем желающим. Здесь частенько гуляют подростки, подвергая себя большой опасности. А два месяца назад на территории недостроя серьезно пострадал подросток.
— Он из приличной семьи, хорошо учится, творческий. Споткнулся там на ровном месте, попал в больницу и до сих пор пытается восстановиться. У него пострадал позвоночник, внутренние органы. Страшно подумать, какая теперь жизнь будет у ребенка, — рассказала в «Фейсбуке» знакомая семьи мальчика Ольга Воронкина.
Понятно, что часть ответственности за произошедшее лежит и на самом подростке, и на его родителях — не досмотрели. Но, как напомнила Ольга, дети есть дети, и родители далеко не всегда знают о том, где на самом деле они бывают.
— Бросьте в меня камень, если ваши дети идеальны и слушаются вас во всём и везде. Им всё интересно, они спорят, любопытничают, играют, дерутся, — говорит Ольга.
А вот кого считают виновным в произошедшем — так это тех, кто бросил недостроенное здание, ничем не закрыв проход к нему.
В 2015 году участок земли площадью более 16 тысяч квадратных метров в этом месте под строительство гаражей арендовала фирма «ПСК "Квартал"». Достроить здание должны были в июле 2018 года. Но что-то пошло не по плану.
— Нас завалили рекламными листовками о продаже недорогих боксов в этом гараже. Бросали в почтовые ящики каждый день. А потом резко исчезли. Хорошо, я не клюнул. А ведь кто-то клюнул, потерял деньги, — рассказал местный житель Алексей Глебов.
В июле 2018 года договор аренды был прекращен в связи с истечением срока. А гаражи так и остались объектом незавершенного строительства, степень готовности которых была оценена примерно в 60%.
— Объект принадлежит на праве общей долевой собственности участникам долевого строительства. Дальнейшее строительство объекта под вопросом, — рассказали в департаменте строительства мэрии Ярославля.
Как пояснили чиновники, поставить забор вокруг частной собственности за бюджетные деньги мэрия не имеет права.
Судьба самого недостроя пока туманна. Выхода, по мнению департамента строительства, из данной ситуации два — либо собственники здания через суд продлят аренду и всё-таки достроят гаражи, либо мэрия опять же через суд попробует изъять объект и продать его с торгов. Последний вариант сейчас опробируется на похожем недострое в Дзержинском районе. Исходя из итога по этому делу, будут решать вопрос о применении подобной практики на других недостроях в городе.
Впрочем, есть ещё вариант добиться консервации опасной заброшки — обратиться в прокуратуру.
— В случае если граждане считают, что объект представляет угрозу жизни и здоровью людей, то они вправе обратиться в органы местной власти и контролирующие органы, например, в инспекцию государственного строительного надзора для того, чтобы были приняты меры по консервации здания. В случае бездействия данных органов заявление также можно подать в прокуратуру. По обращению будет проведена проверка. А в случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования. В том числе возможно обязание ответственных лиц или органов провести работы по консервации опасного объекта, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.