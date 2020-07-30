«Как такое могло произойти?»: в Ярославской области чиновники оскорбили православных крышкой люка

Чиновники рыбинской администрации похвастались новой крышкой люка, которую установили на Красной площади в центре города. Чугунная конструкция весит около 100 килограммов.
— Мы много говорили о фасадах, вывесках, фонарях, и вот эта крышка — ещё одна маленькая деталь, которая дополняет эту площадь, создает антураж, — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков. — Как художник подписывает свою картину, так и мы поставили изысканную точку в благоустройстве этого места, — отметил глава города Денис Добряков.
На крышку люка литейщики нанесли девять достопримечательностей города — Спасо-Преображенский собор, Волжский мост, пожарную каланчу, монумент «Мать-Волга», костел, памятники бурлаку и авиатору, самолет Ту-104А и памятник «Эра космоса».
— Собором канализацию накрыть, — пошутил по этому поводу во «ВКонтакте» рыбинец Виталий Пугачёв.
Православные к этой идее чиновников также отнеслись неоднозначно. Официально рыбинская епархия пока не прокомментировала случившееся, но священнослужители уже делятся своим частным мнением.
— Полагаю, что это просто недоразумение, — поделился мнением казначей изображённого на чугунной крышке люка Спасо-Преображенского монастыря отец Андрей. — Даже с обуви, на брендах которых есть изображения крестов, многие благочестивые (в православии — истинные почитатели бога, соблюдающие предписания религии. — Прим. ред.) их срезают, дабы не попирать крест. Нужно узнать у нашего мэра, как такое могло произойти.
Благоустройство Красной площади в Рыбинске уже несколько раз вызывало спорные реакции.
Декоративный люк с изображением церкви — это:
Несколько лет назад подобная ситуация уже была в Ярославле. Здесь тоже власти закрыли люки крышками с изображением городских достопримечательностей. Тогда это тоже вызвало всплеск негодования.