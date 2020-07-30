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«Как такое могло произойти?»: в Ярославской области чиновники оскорбили православных крышкой люка

Служители церкви рассказали, что не так с чугунной конструкцией в центре Рыбинска

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Мэр Рыбинска Денис Добряков собственноручно установил крышку люка на Красной площади

Мэр Рыбинска Денис Добряков собственноручно установил крышку люка на Красной площади

Чиновники рыбинской администрации похвастались новой крышкой люка, которую установили на Красной площади в центре города. Чугунная конструкция весит около 100 килограммов.

— Мы много говорили о фасадах, вывесках, фонарях, и вот эта крышка — ещё одна маленькая деталь, которая дополняет эту площадь, создает антураж, — заявил мэр Рыбинска Денис Добряков. — Как художник подписывает свою картину, так и мы поставили изысканную точку в благоустройстве этого места, — отметил глава города Денис Добряков.

На крышку люка литейщики нанесли девять достопримечательностей города — Спасо-Преображенский собор, Волжский мост, пожарную каланчу, монумент «Мать-Волга», костел, памятники бурлаку и авиатору, самолет Ту-104А и памятник «Эра космоса».

— Собором канализацию накрыть, — пошутил по этому поводу во «ВКонтакте» рыбинец Виталий Пугачёв.

На стокилограммовой крышке люка изображены девять достопримечательностей Рыбинска

На стокилограммовой крышке люка изображены девять достопримечательностей Рыбинска

Православные к этой идее чиновников также отнеслись неоднозначно. Официально рыбинская епархия пока не прокомментировала случившееся, но священнослужители уже делятся своим частным мнением.

— Полагаю, что это просто недоразумение, — поделился мнением казначей изображённого на чугунной крышке люка Спасо-Преображенского монастыря отец Андрей. — Даже с обуви, на брендах которых есть изображения крестов, многие благочестивые (в православии — истинные почитатели бога, соблюдающие предписания религии. — Прим. ред.) их срезают, дабы не попирать крест. Нужно узнать у нашего мэра, как такое могло произойти.

Благоустройство Красной площади в Рыбинске уже несколько раз вызывало спорные реакции.

Декоративный люк с изображением церкви — это:

    Несколько лет назад подобная ситуация уже была в Ярославле. Здесь тоже власти закрыли люки крышками с изображением городских достопримечательностей. Тогда это тоже вызвало всплеск негодования.

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    Рыбинскблагоустройстворелигия
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