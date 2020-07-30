«Как такое могло произойти?»: в Ярославской области чиновники оскорбили православных крышкой люка

Православные к этой идее чиновников также отнеслись неоднозначно. Официально рыбинская епархия пока не прокомментировала случившееся, но священнослужители уже делятся своим частным мнением.



— Полагаю, что это просто недоразумение, — поделился мнением казначей изображённого на чугунной крышке люка Спасо-Преображенского монастыря отец Андрей. — Даже с обуви, на брендах которых есть изображения крестов, многие благочестивые (в православии — истинные почитатели бога, соблюдающие предписания религии. — Прим. ред.) их срезают, дабы не попирать крест. Нужно узнать у нашего мэра, как такое могло произойти.

Благоустройство Красной площади в Рыбинске уже несколько раз вызывало спорные реакции.