«Это лютый абсурд»: на площади в центре Рыбинска к Новому году раздолбили новую плитку

Сегодня жители Рыбинска удивились, когда увидели, что на Красной площади в центре города рабочие расковыряли дыру. Причём прямо посередине площади.
— В позапрошлом году площадь благоустроили и положили здесь стилизованную под старину плитку, — рассказал читатель 76.RU. — Теперь это благоустройство зачем-то расковыряли обратно.
Чиновники объяснили — всё в порядке. Всё это делается ради весёлого Нового года. В дыру, которую сделали посередине площади, воткнут праздничную ёлку.
— Плитку снимают на участке площадью один квадратный метр для установки заглубленной трубы, — сообщили в администрации города Рыбинск. — Это будет подставка под живую ель. Плитку вокруг аккуратно подрежут. После новогодних праздников, когда ель уберут, отверстие закроют люком, стилизованным под те, которые уже есть на Красной площади.
Власти уверяют, что заинтересованы в сохранении эстетического вида этой городской территории не меньше, чем жители города. Но есть и те, кто с ними не согласен.
— Там сначала росли красивые голубые ели, но их всех выкорчевали, и площадь «закатали» в плитку, — вспоминает депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев. — Теперь эту плитку раздолбили, чтобы воткнуть на этом месте срубленную ёлку. Честное слово, это какой-то лютый абсурд.
Глава Рыбинска Денис Добряков ранее рассказывал, что хотел сделать историческую часть Рыбинска стилизованной под конец XIX века. Начал с проекта Красной площади. В 2017 году там сделали что-то типа местного Арбата: повесили вывески с дореволюционной орфографией и уложили плитку, похожую на брусчатку. Памятник Владимиру Ленину с Красной площади убирать не стали.
Многие решения рыбинских властей по благоустройству городской среды уже прославились на всю страну. Чего только стоят истории про рампу для скейта за 25 миллионов рублей и создание парка, в котором ничего нельзя. Кстати, депутат местного муниципального совета Олег Леонтьев недавно уже рассказывал, что с его городом не так.