«Это лютый абсурд»: на площади в центре Рыбинска к Новому году раздолбили новую плитку

Сначала власти закроют дыру новогодней ёлкой, а потом — люком

Сегодня жители Рыбинска удивились, когда увидели, что на Красной площади в центре города рабочие расковыряли дыру. Причём прямо посередине площади.



— В позапрошлом году площадь благоустроили и положили здесь стилизованную под старину плитку, — рассказал читатель 76.RU. — Теперь это благоустройство зачем-то расковыряли обратно.



Чиновники объяснили — всё в порядке. Всё это делается ради весёлого Нового года. В дыру, которую сделали посередине площади, воткнут праздничную ёлку.



— Плитку снимают на участке площадью один квадратный метр для установки заглубленной трубы, — сообщили в администрации города Рыбинск. — Это будет подставка под живую ель. Плитку вокруг аккуратно подрежут. После новогодних праздников, когда ель уберут, отверстие закроют люком, стилизованным под те, которые уже есть на Красной площади.

