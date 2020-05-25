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О своем родственнике Николае Кулькове, который с ампутированной ногой прошел всю войну, начиная с битвы за Москву и заканчивая взятием Кенигсберга, рассказал его родственник Александр Цветков.
Старая папка с бесценными снимками
В квартире, которая досталась Александру Цветкову от родственников, долгие годы хранилась папка с редкими фотографиями военных лет. Среди них оказались снимки «катюш» и боевых товарищей Николая и кадры, запечатлевшие жизнь солдат в полевых условиях.
Командовал «катюшами» всего Западного фронта
С годами стерлись из памяти многие конкретные детали боевой жизни, о которых Николай рассказывал своим близким. Но осталось главное, чем всех поразил этот необыкновенный человек.
В начале войны он командовал частью «катюш». С 17 августа 1943 года был заместителем начальника опергруппы гвардейских минометных частей (тех самых «катюш») всего Западного фронта. Затем вступил в должность руководителя фронтового управления артиллерийского снабжения.
Вернулся на фронт через год после ампутации ноги
В 1942 году его ранили в руку и в ногу. Ногу пришлось ампутировать. Однако меньше чем через год Николай Кульков на протезе вернулся на фронт. Война закончилась для него в Кенигсберге, медаль за взятие города стала последней его боевой наградой в годы Великой Отечественной войны.
За свои ратные подвиги Николай был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Кенигсберга».
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