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Николай за рулем мотоцикла

Николай за рулем мотоцикла

Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О своем родственнике Николае Кулькове, который с ампутированной ногой прошел всю войну, начиная с битвы за Москву и заканчивая взятием Кенигсберга, рассказал его родственник Александр Цветков.

Солдаты, обслуживающие артиллерию

Солдаты, обслуживающие артиллерию

Старая папка с бесценными снимками

В квартире, которая досталась Александру Цветкову от родственников, долгие годы хранилась папка с редкими фотографиями военных лет. Среди них оказались снимки «катюш» и боевых товарищей Николая и кадры, запечатлевшие жизнь солдат в полевых условиях.

Николай Цветков (в центре) с товарищами рядом с «катюшей»

Николай Цветков (в центре) с товарищами рядом с «катюшей»

Командовал «катюшами» всего Западного фронта

С годами стерлись из памяти многие конкретные детали боевой жизни, о которых Николай рассказывал своим близким. Но осталось главное, чем всех поразил этот необыкновенный человек.

Николай с автоматом на груди (второй слева)&nbsp;

Николай с автоматом на груди (второй слева) 

В начале войны он командовал частью «катюш». С 17 августа 1943 года был заместителем начальника опергруппы гвардейских минометных частей (тех самых «катюш») всего Западного фронта. Затем вступил в должность руководителя фронтового управления артиллерийского снабжения.

Грозное оружие против врага

Грозное оружие против врага

Вернулся на фронт через год после ампутации ноги

В 1942 году его ранили в руку и в ногу. Ногу пришлось ампутировать. Однако меньше чем через год Николай Кульков на протезе вернулся на фронт. Война закончилась для него в Кенигсберге, медаль за взятие города стала последней его боевой наградой в годы Великой Отечественной войны.

Вереница&nbsp;«катюш»

Вереница «катюш»

За свои ратные подвиги Николай был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Кенигсберга».

Николай (с трубкой) в окружении фронтовых товарищей

Николай (с трубкой) в окружении фронтовых товарищей

Друзья, если вы хотите, чтобы мы написали и о вашем славном родственнике, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны, присылайте нам свои рассказы и фото. Главное условие — фото должно быть не просто портретным снимком. На нем должен быть запечатлен кусочек жизни со своей историей. Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на редакционную почту 76.RU 76@rugion.ru или в мессенджеры по номеру +7 905 645–92–32 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна увидеть историю и людей, благодаря которым случилась Победа.

О ранении напоминает трость на фото

О ранении напоминает трость на фото

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«Фронтовой инстаграм»"Катюша"Ярославль
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