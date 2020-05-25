Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!



О своем родственнике Николае Кулькове, который с ампутированной ногой прошел всю войну, начиная с битвы за Москву и заканчивая взятием Кенигсберга, рассказал его родственник Александр Цветков.