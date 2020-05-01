В Гаврилов-Яме Ярославской области защитные маски начали раздавать прямо на улицах. Благотворительная акция, приуроченная к длинным майским выходным, там стартовала 30 апреля. Добровольцы раздадут жителям города пять тысяч масок.



— Многие планируют провести праздники дома, но отказаться, например, от праздничного стола не могут. А значит, люди пойдут в магазин за продуктами и могут подвергнуть себя дополнительной опасности, — говорят инициаторы акции из компании «Викамед Текнолоджис».



В первую очередь средства защиты дают пенсионерам, так как именно они находятся в группе риска. Также жителям раздают памятки о профилактике коронавируса.

