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Жителям Гаврилов-Яма Ярославской области маски начали раздавать бесплатно

Жителям Гаврилов-Яма Ярославской области маски начали раздавать бесплатно

В Гаврилов-Яме Ярославской области защитные маски начали раздавать прямо на улицах. Благотворительная акция, приуроченная к длинным майским выходным, там стартовала 30 апреля. Добровольцы раздадут жителям города пять тысяч масок.

— Многие планируют провести праздники дома, но отказаться, например, от праздничного стола не могут. А значит, люди пойдут в магазин за продуктами и могут подвергнуть себя дополнительной опасности, — говорят инициаторы акции из компании «Викамед Текнолоджис».

В первую очередь средства защиты дают пенсионерам, так как именно они находятся в группе риска. Также жителям раздают памятки о профилактике коронавируса.

Напомним, Гаврилов-Ямский район находится в Ярославской области на втором месте по количеству заболевших COVID-19. На 1 мая там зафиксировано 99 случаев. Больше только в Ярославле — 214 случаев. На третьем месте Рыбинск с 88 эпизодами.

1 мая в Ярославской области зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом — сразу на 64 человека. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 570 человек. Из них 78 человек поправились, пятеро скончались.

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