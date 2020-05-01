В Гаврилов-Яме Ярославской области защитные маски начали раздавать прямо на улицах. Благотворительная акция, приуроченная к длинным майским выходным, там стартовала 30 апреля. Добровольцы раздадут жителям города пять тысяч масок.
— Многие планируют провести праздники дома, но отказаться, например, от праздничного стола не могут. А значит, люди пойдут в магазин за продуктами и могут подвергнуть себя дополнительной опасности, — говорят инициаторы акции из компании «Викамед Текнолоджис».
В первую очередь средства защиты дают пенсионерам, так как именно они находятся в группе риска. Также жителям раздают памятки о профилактике коронавируса.
Напомним, Гаврилов-Ямский район находится в Ярославской области на втором месте по количеству заболевших COVID-19. На 1 мая там зафиксировано 99 случаев. Больше только в Ярославле — 214 случаев. На третьем месте Рыбинск с 88 эпизодами.
1 мая в Ярославской области зафиксирован резкий рост заболевших коронавирусом — сразу на 64 человека. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 570 человек. Из них 78 человек поправились, пятеро скончались.