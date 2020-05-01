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Сразу у 64 человек выявили коронавирус за сутки

Сразу у 64 человек выявили коронавирус за сутки

За сутки в Ярославской области — резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Прибавилось сразу 64 человека.
На основе данных оперативного штаба мы создали карту распространения коронавируса в Ярославской области. На карте добавилась ещё одна точка — первый случай в Большесельском районе. Больше всего заболевших прибавилось в Рыбинске (+27 случаев) и в Ярославле (+26).


— выздоровевших — 78 человек⠀
— умерших — 5 человек
— на лечении — 487 человек⠀
— лабораторных исследований за сутки — 1103⠀
— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 145 человек⠀
— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1426 человек.

Вся информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусCOVID-19карта коронавируса
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