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Заболели больше 500: карта распространения коронавируса в Ярославской области (30 апреля)

Публикуем обновлённые данные регионального оперативного штаба

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Количество заболевших увеличилось

Количество заболевших увеличилось

Сегодня региональный оперативный штаб выдал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции в регионе.

Самый большой прирост заболевших — в Ярославле, Рыбинске, Ростовском районе и Переславском районе.

По данным регионального штаба:

  • выздоровевших — 63 человека;
  • умерших — 5 человек;
  • на лечении — 438 человек;
  • лабораторных исследований за сутки — 1225;
  • на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 131 человек;
  • на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1314 человек.

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Фото 1: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

В России за последние сутки зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса, общее число заражений — 106 498. Выздоровели 1333 человека (всего таких 11 619 человек), за сутки скончался 101 человек (всего 1073 умерших). Только за минувший день врачи провели 194,5 тысячи тестов, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стране остаются 208 тысяч человек — об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Ярославской области заболели ещё 23 человека. Итого с начала пандемии в Ярославской области — 506 заболевших. Ещё одна женщина скончалась.

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