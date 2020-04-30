Заболели больше 500: карта распространения коронавируса в Ярославской области (30 апреля)

Сегодня региональный оперативный штаб выдал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции в регионе.
Самый большой прирост заболевших — в Ярославле, Рыбинске, Ростовском районе и Переславском районе.
По данным регионального штаба:
- выздоровевших — 63 человека;
- умерших — 5 человек;
- на лечении — 438 человек;
- лабораторных исследований за сутки — 1225;
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 131 человек;
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1314 человек.
В России за последние сутки зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса, общее число заражений —
В Ярославской области заболели ещё 23 человека. Итого с начала пандемии в Ярославской области — 506 заболевших. Ещё одна женщина скончалась.