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«Разворачивать вообще всех»: реакция москвичей и ярославцев на стоп-контроль при въезде в регион

Вместе с читателями разбираемся, поможет ли ужесточение избежать вспышки коронавируса

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Со всеми, кто въезжает в Ярославскую область, будут проводиться разъяснительные беседы

Со всеми, кто въезжает в Ярославскую область, будут проводиться разъяснительные беседы

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился, чтобы на майские праздники контроль за въездом в регион был усилен. Планируется перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, а со всеми, кто въезжает в область, проводить профилактическую работу. При этом тем, кто едет в Ярославскую область на дачу, необходимо будет отсидеть 14 дней на карантине.

Читатели 76.RU активно обсуждали пользу этой меры. Большинство сошлось на том, что профилактические беседы в условиях пандемии не очень-то и помогут.

Впрочем, нашлись в комментариях и москвичи, искренне удивившиеся информации об обязательной самоизоляции по приезде в Ярославскую область.

Гость:

— Я на велике поеду. Не догонят!

Гость:

— Ой, беседы беседовать будут? Молодцы какие. Как известно, именно от бесед эпидемии и заканчиваются.

Гость:

— Только пробки создадут и ничего более. У нас лишь бы показать, что что-то делают, а толку, как всегда, никакого. Разъяснительная работа... Одни что-то проговорят, другие покивают, улыбнутся и дальше поедут.

Олег:

— Блокпосты во всех регионах и городах должны стоять на постоянной основе.

Rodan:

— Будет толк, если разворачивать домой всех, кто не живет в нашем регионе. Иначе личный состав только зря мучить и подвергать риску.

Гость:

— Едем в Ярославскую область с 1 до 11 мая, а на карантин должны сесть на 14 дней. Это как?

Ольга:

— Этого недостаточно. Как всегда. Область надо закрыть давным-давно на въезд. Впускать только по регистрации в паспорте и рабочим пропускам, если поездки связаны с работой. А так это всё снова ни к чему хорошему не приведет.

Подобным образом контроль на въездах в Ярославскую область был усилен перед Пасхой.
Число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно увеличивается.

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