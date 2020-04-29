«Разворачивать вообще всех»: реакция москвичей и ярославцев на стоп-контроль при въезде в регион

Впрочем, нашлись в комментариях и москвичи, искренне удивившиеся информации об обязательной самоизоляции по приезде в Ярославскую область.

Гость:



— Я на велике поеду. Не догонят!

Гость:

— Ой, беседы беседовать будут? Молодцы какие. Как известно, именно от бесед эпидемии и заканчиваются.

Гость:

— Только пробки создадут и ничего более. У нас лишь бы показать, что что-то делают, а толку, как всегда, никакого. Разъяснительная работа... Одни что-то проговорят, другие покивают, улыбнутся и дальше поедут.

Олег:



— Блокпосты во всех регионах и городах должны стоять на постоянной основе.



Rodan:



— Будет толк, если разворачивать домой всех, кто не живет в нашем регионе. Иначе личный состав только зря мучить и подвергать риску.



Гость:



— Едем в Ярославскую область с 1 до 11 мая , а на карантин должны сесть на 14 дней . Это как?



Ольга:

— Этого недостаточно. Как всегда. Область надо закрыть давным-давно на въезд. Впускать только по регистрации в паспорте и рабочим пропускам, если поездки связаны с работой. А так это всё снова ни к чему хорошему не приведет.