«Разворачивать вообще всех»: реакция москвичей и ярославцев на стоп-контроль при въезде в регион

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился, чтобы на майские праздники контроль за въездом в регион был усилен. Планируется перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, а со всеми, кто въезжает в область, проводить профилактическую работу. При этом тем, кто едет в Ярославскую область на дачу, необходимо будет отсидеть
Читатели 76.RU активно обсуждали пользу этой меры. Большинство сошлось на том, что профилактические беседы в условиях пандемии не очень-то и помогут.
Впрочем, нашлись в комментариях и москвичи, искренне удивившиеся информации об обязательной самоизоляции по приезде в Ярославскую область.
Гость:
— Я на велике поеду. Не догонят!
Гость:
— Ой, беседы беседовать будут? Молодцы какие. Как известно, именно от бесед эпидемии и заканчиваются.
Гость:
— Только пробки создадут и ничего более. У нас лишь бы показать, что что-то делают, а толку, как всегда, никакого. Разъяснительная работа... Одни что-то проговорят, другие покивают, улыбнутся и дальше поедут.
Олег:
— Блокпосты во всех регионах и городах должны стоять на постоянной основе.
Rodan:
— Будет толк, если разворачивать домой всех, кто не живет в нашем регионе. Иначе личный состав только зря мучить и подвергать риску.
Гость:
— Едем в Ярославскую область с 1 до
Ольга:
— Этого недостаточно. Как всегда. Область надо закрыть давным-давно на въезд. Впускать только по регистрации в паспорте и рабочим пропускам, если поездки связаны с работой. А так это всё снова ни к чему хорошему не приведет.
Подобным образом контроль на въездах в Ярославскую область был усилен перед Пасхой.
Число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно увеличивается.