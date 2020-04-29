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Стоп-контроль на границах Ярославской области: что это значит

В правительстве рассказали, чего ждать тем, кто въезжает или выезжает из региона

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На майские праздники будут следить, кто въезжает и выезжает из Ярославской области

На майские праздники будут следить, кто въезжает и выезжает из Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился усилить контроль за границами региона на майские праздники. Заявление было туманным, поэтому мы уточнили в областном правительстве, во что это выльется на деле.

— Будут организованы дополнительные посты ДПС, они будут перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, с остальными вести профилактическую работу — рассказывать о необходимости соблюдения режима самоизоляции и необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, — пояснили в областной администрации.

Напомним, аналогичным образом контроль был усилен в Ярославской области перед Пасхой. Тогда все выходные на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы дежурили полицейские, сотрудники регионального Роспотребнадзора и местной администрации. Под Переславлем останавливали машины с номерами других регионов, пассажирам и водителям измеряли температуру, раздавали памятки. Тех, кто ехал в Ярославскую область на дачи, предупредили, что необходимо отсидеть двухнедельный карантин, прежде чем контактировать с кем-либо из местных жителей.

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коронавирусграницы Ярославской областиконтроль
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