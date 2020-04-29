Стоп-контроль на границах Ярославской области: что это значит

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов распорядился усилить контроль за границами региона на майские праздники. Заявление было туманным, поэтому мы уточнили в областном правительстве, во что это выльется на деле.

— Будут организованы дополнительные посты ДПС, они будут перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, с остальными вести профилактическую работу — рассказывать о необходимости соблюдения режима самоизоляции и необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, — пояснили в областной администрации.