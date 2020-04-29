Оперативный штаб Ярославской области выпустил свежие данные по количеству заболевших коронавирусом в Ярославской области. Всего с начала пандемии у нас 483 человека заразились COVID-19. Выздоровевших — 60. Четыре человека умерли.

Судя по обновлённым данным, больше всего заболевших за сутки прибавилось в Ярославле, Рыбинске и Гаврилов-Яме.

— Трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 80 — в состоянии средней тяжести, 336 — в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперштабе.