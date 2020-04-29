29 апреля среда
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.57
eur 80.77
Тема дня Контроль въезда и выезда из области
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.57
eur 80.77

Все новости

Все новости
Заболевших становится всё больше

Заболевших становится всё больше

Оперативный штаб Ярославской области выпустил свежие данные по количеству заболевших коронавирусом в Ярославской области. Всего с начала пандемии у нас 483 человека заразились COVID-19. Выздоровевших — 60. Четыре человека умерли.

Судя по обновлённым данным, больше всего заболевших за сутки прибавилось в Ярославле, Рыбинске и Гаврилов-Яме.
— Трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 80 — в состоянии средней тяжести, 336 — в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в России зафиксирован еще 5841 случай коронавируса, с начала пандемии заражены 99 399 человек. За прошедший день выписаны из больниц 1830 человек (всего таких 10 286), скончались 108 человек (всего — 972).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19карта коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!