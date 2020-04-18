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Клиенты начали записываться ещё до открытия салонов

Клиенты начали записываться ещё до открытия салонов

Дождались! Обросшие ярославцы потянулись в открывшиеся салоны красоты. Мы заглянули в барбершопы, парикмахерские и маникюрные салоны города, чтобы узнать, как они работают в условиях пандемии.

Мастера работают в перчатках и масках

Мастера работают в перчатках и масках

Некоторые салоны красоты могут оказывать не все услуги. Под запретом оказалось наращивание ресниц, окрашивание бровей, депиляция. На работу вышли специалисты по волосам и ногтям, но и они могут работать только в полсилы — загрузка салона может быть не больше 50 процентов от обычной пропускной способности. Кресла раздвинуты таким образом, чтобы посетители находились не ближе чем в двух метрах друг от друга, мастера практически везде в масках и перчатках, в некоторых салонах даже посетителям выдают маски. Особое внимание теперь уделяется уборке и дезинфекции — после каждого клиента всё обрабатывается дезинфицирующим раствором, проветривается, протираются ручки дверей и всё, к чему прикасаются гости. Сотрудникам измеряют температуру, а клиентам, вызывающим подозрение, могут и отказать в обслуживании.

Видео: Елена Вахрушева

— Клиентов в первый день много, — рассказали работники бьюти-индустрии. — Записываться начали ещё вечером накануне открытия, как только губернатор опубликовал постановление об открытии салонов.

Клиентов рассадили на безопасное расстояние

Клиентов рассадили на безопасное расстояние

Выходу на работу мастера рады — финансовые подушки есть далеко не у всех, большинство живёт от зарплаты до зарплаты, а принимать на дому ещё больший риск. Правда, нашлись и те, кто на работу не вышел, остался на самоизоляции, но коллеги не осуждают — в такое непростое время каждый сам вправе выбирать, что ему важнее.

В некоторых салонах маски выдают и клиентам

В некоторых салонах маски выдают и клиентам

После гостей протирают всё, даже дверные ручки

После гостей протирают всё, даже дверные ручки

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