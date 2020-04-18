Некоторые салоны красоты могут оказывать не все услуги. Под запретом оказалось наращивание ресниц, окрашивание бровей, депиляция. На работу вышли специалисты по волосам и ногтям, но и они могут работать только в полсилы — загрузка салона может быть не больше 50 процентов от обычной пропускной способности. Кресла раздвинуты таким образом, чтобы посетители находились не ближе чем в двух метрах друг от друга, мастера практически везде в масках и перчатках, в некоторых салонах даже посетителям выдают маски. Особое внимание теперь уделяется уборке и дезинфекции — после каждого клиента всё обрабатывается дезинфицирующим раствором, проветривается, протираются ручки дверей и всё, к чему прикасаются гости. Сотрудникам измеряют температуру, а клиентам, вызывающим подозрение, могут и отказать в обслуживании.

