Дождались! Обросшие ярославцы потянулись в открывшиеся салоны красоты. Мы заглянули в барбершопы, парикмахерские и маникюрные салоны города, чтобы узнать, как они работают в условиях пандемии.
Некоторые салоны красоты могут оказывать не все услуги. Под запретом оказалось наращивание ресниц, окрашивание бровей, депиляция. На работу вышли специалисты по волосам и ногтям, но и они могут работать только в полсилы — загрузка салона может быть не больше 50 процентов от обычной пропускной способности. Кресла раздвинуты таким образом, чтобы посетители находились не ближе чем в двух метрах друг от друга, мастера практически везде в масках и перчатках, в некоторых салонах даже посетителям выдают маски. Особое внимание теперь уделяется уборке и дезинфекции — после каждого клиента всё обрабатывается дезинфицирующим раствором, проветривается, протираются ручки дверей и всё, к чему прикасаются гости. Сотрудникам измеряют температуру, а клиентам, вызывающим подозрение, могут и отказать в обслуживании.
Видео: Елена Вахрушева
— Клиентов в первый день много, — рассказали работники бьюти-индустрии. — Записываться начали ещё вечером накануне открытия, как только губернатор опубликовал постановление об открытии салонов.
Выходу на работу мастера рады — финансовые подушки есть далеко не у всех, большинство живёт от зарплаты до зарплаты, а принимать на дому ещё больший риск. Правда, нашлись и те, кто на работу не вышел, остался на самоизоляции, но коллеги не осуждают — в такое непростое время каждый сам вправе выбирать, что ему важнее.