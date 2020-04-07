После продления нерабочих дней президентом России до конца апреля ярославские девушки заволновались: «А как же ноготочки?» — в городе сейчас закрыты все салоны красоты.



В центре Ярославля двери в парикмахерские и маникюрные кабинеты заперты, до сих пор висят старые объявления о том, что салоны закрыты до 6 апреля. Но это не значит, что все мастера на время остались без работы. Некоторые на свой страх и риск теперь выезжают к клиентам или принимают у себя на дому.



— Те мастера маникюра, которые работают в салонах, чаще всего не имеют своего оборудования, поэтому они сейчас, конечно, не принимают клиентов, — рассказала одна из мастеров маникюра. — Из тех, кто до коронавируса делал маникюр на дому, кто-то работает, кто-то боится. Это как и с другими людьми — кто-то ушёл на самоизоляцию, кто-то по улицам гуляет. Некоторые, может, и сидели бы одни дома, но не могут себе этого позволить. Про коронавирус думают так: «может, и не заражусь», «если вдруг заражусь, скорее всего, поправлюсь». А когда тебе не на что еды купить, уже никаких «может» и «если» нет.

