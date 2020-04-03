Первый анализ рыбинца отправляли в Новосибирск, о чём он сам выведал у врачей, отрицательный результат пришёл через неделю.

— Больше ничего не было, я сидел дома и выходил только до магазина в то время, когда там меньше людей, держался ото всех подальше, — рассказал Роман. — Ещё дней через 10 у меня также взяли второй тест. Хочу сказать важный момент: многие заблуждаются, думая, что если у них отрицательный тест, им ничего не грозит. Нет, это просто тест. Всё равно нужно мыть руки, мыть лицо, соблюдать меры предосторожности.



Оба теста у Романа оказались отрицательными, но сегодня в Рыбинске появился первый человек с подозрительным анализом на COVID-19.

Недавно из Грузии также вернулись Сергей Хавронин и Мария Тарасова. Сегодня у них — последний день карантина. В отличае от Романа у них вообще не брали никакого первого теста, а результаты второго ещё неизвестны, хотя на улицу они выходить уже могут. Сегодня в 18 часов в Instagram-стриме на @76_news они расскажут свою историю. Подключайтесь.