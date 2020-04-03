Житель Рыбинска Роман возвращался в родной город из Грузии уже тогда, когда страны начинали закрывать границы и авиасообщение. На сегодняшний день он уже дважды сдавал тест на коронавирус. Роман рассказал редакции и читателям 76.RU о том, как сработали доктора и как берётся анализ на COVID-19.
— Нас ещё на грузинской границе впервые спросили о самочувствии. По прилете в Россию мы с друзьями сами подошли к стойке врачей, где нам измерили температуру. Такого, чтобы нас не отпускали уехать домой без осмотра, не было, — рассказал Роман. — Уже в Рыбинске я позвонил в поликлинику и сказал, что приехал из Грузии. Через полчаса мне перезвонили, уточнили адрес. Через час ко мне приехали врачи брать анализ. Пришли почему-то с понятым — был какой-то человек. Дали в руку мензурку с жидкостью, сняли два мазка — из носа и рта. Ещё через полчаса после этого ко мне пришёл ещё один доктор из поликлиники, замерил количество кислорода в крови, послушал лёгкие.
Первый анализ рыбинца отправляли в Новосибирск, о чём он сам выведал у врачей, отрицательный результат пришёл через неделю.
— Больше ничего не было, я сидел дома и выходил только до магазина в то время, когда там меньше людей, держался ото всех подальше, — рассказал Роман. — Ещё дней через 10 у меня также взяли второй тест. Хочу сказать важный момент: многие заблуждаются, думая, что если у них отрицательный тест, им ничего не грозит. Нет, это просто тест. Всё равно нужно мыть руки, мыть лицо, соблюдать меры предосторожности.
Оба теста у Романа оказались отрицательными, но сегодня в Рыбинске появился первый человек с подозрительным анализом на COVID-19.
Недавно из Грузии также вернулись Сергей Хавронин и Мария Тарасова. Сегодня у них — последний день карантина. В отличае от Романа у них вообще не брали никакого первого теста, а результаты второго ещё неизвестны, хотя на улицу они выходить уже могут. Сегодня в 18 часов в Instagram-стриме на @76_news они расскажут свою историю. Подключайтесь.