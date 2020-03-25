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Сергей Хавронин

писатель
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Сергей Хавронин

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«Очень хочется на улицу»: как сложно уйти на самоизоляцию и ещё труднее сидеть на карантине

Публикуем колонку ярославца, который прилетел из-за границы во время пандемии коронавируса

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Ярославец Сергей Хавронин рассказал, как он со своей девушкой сидит на карантине

Ярославец Сергей Хавронин рассказал, как он со своей девушкой сидит на карантине

По данным на 24 марта, в России зафиксировано 495 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Резкое увеличение числа заболевших медиков связывают с изменением методов диагностики. В Минздраве говорят, что в учёт стала приниматься первая проба вируса, а до этого учитывали только вторую.


Вернувшийся вместе со своей девушкой накануне из Грузии ярославец Сергей Хавронин уверяет, что у них и вовсе не взяли никакого первого анализа. Он рассказал, как возвращался в Россию во время пандемии COVID-19. Публикуем его авторскую колонку.

В Тбилиси мы с девушкой жили полгода и в феврале решили на какое-то время вернуться на родину — в Ярославль. Тогда ещё коронавирус никого, кроме китайцев, не пугал. Но за месяц ситуация сильно изменилась. В итоге мы почти остались жить в Тбилиси и дальше, но смогли вылететь из страны — наш рейс Тбилиси — Минск оказался последним, который вылетал из Грузии перед полным закрытием границ.

Вылететь из Грузии было непросто: рейсы из-за закрытия границ отменяли один за другим

Вылететь из Грузии было непросто: рейсы из-за закрытия границ отменяли один за другим

Уже в самолёте рейсом Минск — Москва стюардессы раздали нам анкеты: надо было указать имя, телефон и адрес, куда собираешься.

— Что значит «Кремль»? Какой у вас адрес в Нижнем Новгороде будет? — спрашивала одна из них у двух пассажиров.

— Такой и будет — мы делегация правительственная, нас там разместят, — немного раздраженно ответил мужчина.

Проверка в аэропорту была быстрая: в самолете измерили температуру с помощью тепловизора, за три минуты заполнили ещё какие-то анкеты. Всё происходило настолько быстро, что я даже не успевал задавать вопросы. В итоге нам выдали памятку и отпустили с миром.

Самое интересное, что нам рекомендовалось добираться до дома в масках, но купить их негде и никто их, конечно, не выдавал.

В аэропорту Домодедово всем прилетевшим из-за рубежа раздали такие памятки

В аэропорту Домодедово всем прилетевшим из-за рубежа раздали такие памятки

Мы сразу решили, что сядем на карантин: на всякий случай, чтобы никого не заразить при плохом раскладе. Тем более, что работаем оба из дома.

Приехав в Ярославль, мы позвонили в Роспотребнадзор и на горячую линию департамента здравоохранения — тишина. Позвонили в 102 — там вообще ничего не знали про порядок действий и посоветовали звонить по номеру 103.

— Там проконсультируют, — сказали нам.

Ещё на одной горячей линии нам говорили, что мы можем просто сидеть дома, если хотим, и вызывать скорую, если вдруг станет плохо, и якобы больше ничего не нужно.

Ярославцы Сергей и Мария прожили в Грузии полгода

Ярославцы Сергей и Мария прожили в Грузии полгода

На следующий день я всё же позвонил в поликлинику. Немного позже к нам пришла терапевт, осмотрела и записала наши данные. Сказала, что через 10 дней у нас возьмут анализы, а до этого времени лучше сидеть дома и ни с кем не контактировать. Больничный, кстати, нам предложили открыть, но мы сами отказались.

Сейчас только начался пятый день самоизоляции. Сложно, но терпимо. Каждый день утром и вечером мы меряем температуру и отправляем показания терапевту в WhatsApp. Продукты передали родители, друзья готовы помогать и привозить всё, что потребуется. Но единственное, чего очень хочется — это выйти на улицу и прогуляться. Мы держимся — осталось всего десять дней.

В России зафиксировано еще 57 случаев заболевания. Всего, по данным ведомств, коронавирусом в стране заразились 495 человек. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день. Сегодня также стало известно о человеке с сомнительным анализом, его также отправили в инфекционку. Мы выяснили, как изучают пробы и когда будет известен результат.

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