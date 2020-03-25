«Очень хочется на улицу»: как сложно уйти на самоизоляцию и ещё труднее сидеть на карантине

Уже в самолёте рейсом Минск — Москва стюардессы раздали нам анкеты: надо было указать имя, телефон и адрес, куда собираешься.



— Что значит «Кремль»? Какой у вас адрес в Нижнем Новгороде будет? — спрашивала одна из них у двух пассажиров.

— Такой и будет — мы делегация правительственная, нас там разместят, — немного раздраженно ответил мужчина.

Проверка в аэропорту была быстрая: в самолете измерили температуру с помощью тепловизора, за три минуты заполнили ещё какие-то анкеты. Всё происходило настолько быстро, что я даже не успевал задавать вопросы. В итоге нам выдали памятку и отпустили с миром.