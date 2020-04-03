Власти Ярославской области официально опровергли введение пропускного режима

Сегодня в новостных лентах появились информационные сообщения, что в Ярославской области власти начали подготовку в введению строгого пропускного режима. И даже появился соответствующий документ. https://76.ru/text/gorod/69069622/
— Информация о введении пропускного режима в области из-за коронавируса не соответствует действительности, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Ранее журналисты портала 76.RU уже проверяли эту информацию и сообщали, что на сегодняшний день таких строгих мер вводить не планируется. В правительстве региона и в силовых структурах рассказали, что происходит на самом деле.
Пока в Ярославле действует режим самоизоляции — жителям рекомандовано не выходить из дома. Во вчерашнем обращении губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о карантине не говорилось.
По последним данным, в областной инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавируса сейчас находятся трое человек. Два пациента — в удовлетворительном состоянии, один — средней степени тяжести. В режиме изоляции после возращения из-за границы находятся 1882 человека.
Редакция 76.RU рекомендует всем читателям быть сознательными и лишний раз не покидать свои дома. Все главные новости мы вам расскажем — быстро и бесконтактно. Вся информация о COVID-19 на сегодняшний день — в нашей онлайн-трансляции.