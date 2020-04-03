Власти Ярославской области официально опровергли введение пропускного режима

Сегодня в новостных лентах появились информационные сообщения, что в Ярославской области власти начали подготовку в введению строгого пропускного режима. И даже появился соответствующий документ. https://76.ru/text/gorod/69069622/



— Информация о введении пропускного режима в области из-за коронавируса не соответствует действительности, — сообщили в правительстве Ярославской области.



Ранее журналисты портала 76.RU уже проверяли эту информацию и сообщали, что на сегодняшний день таких строгих мер вводить не планируется. В правительстве региона и в силовых структурах рассказали, что происходит на самом деле.

