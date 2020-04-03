Друзья, сейчас на территории Ярославской области карантина и пропускного режима нет. Но многих волнует, что будет, если такой режим введут. Тем более, что существует соответствующий проект нормативного акта. Мы уже уточнили, как власть и силовики готовятся к такому варианту развития событий. Если подобный режим всё-таки введут и в проект не внесут дополнительных изменений, то жить мы будем в новых условиях. Чтобы не было разночтений, мы публикуем полный текст документа (еще раз уточняем — это пока только проект):
Об установлении обязательных для исполнения требований поведения при введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Ярославской области с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Ярославской области от 7 апреля 2003 г. № 19-з «О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ярославкой области ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Ярославской области с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее — Правила).
2. Контроль за соблюдением Правил возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области, должностных лиц органов управления территориальной подсистемы РСЧС.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. Исполняющий обязанности Председатель Правительства области Р.А. Колесов
Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории Ярославской области с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
1.
Настоящие правила устанавливают обязательные к соблюдению требования правил поведения гражданами и организациями при введении режима функционирования «Повышенная готовность» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Ярославской области.
2.
При введении на территории Ярославской области режима функционирования «Повышенная готовность» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) запрещается:
— проведение на территории области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
— деятельность образовательных учреждений, музеев, библиотек, кружков, секций, пансионатов, домов отдыха, баз отдыха, туристских баз, санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия и иных организаций, оказывающих гостиничные услуги, услуги по санаторнокурортному лечению;
— посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных выше мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
— работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения области;
— работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;
— работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;
— предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждениях (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории области), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;
— оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
3.
Гражданам, проживающим и находящимся на территории Ярославской области необходимо:
— сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по номеру телефона (4852) 40 04 55;
— при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, на дому, без посещения медицинских организаций;
— обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать места работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест). Соблюдать постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области о нахождении в режиме изоляции на дому;
— воздержаться от посещения религиозных объектов;
— соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
— не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 3 осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; обеспечить самоизоляцию на дому в срок не менее 14 дней совместно с проживающими в период обеспечения изоляции гражданами, возвратившимися на территорию Российской Федерации, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области об изоляции.
4.
Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, необходимо:
— оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
— при невозможности приостановить деятельность организации не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и не прошедших период самоизоляции в течение не менее 14 дней, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
— обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.
Ограничения, установленные Правилами, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
6.
Передвижение лиц к месту трудовой деятельности и обратно, в период режима функционирования «Повышенная готовность» в целях 4 предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), осуществляется на основании специальных разрешений (пропусков), выдаваемых установленным Правительством Ярославской области порядком.
7.
Лица, нарушившие Правила, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения до отмены режима «Повышенная готовность» на территории Ярославской области.
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