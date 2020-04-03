— обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать места работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест). Соблюдать постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области о нахождении в режиме изоляции на дому;



— воздержаться от посещения религиозных объектов;



— соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;



— не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 3 осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; обеспечить самоизоляцию на дому в срок не менее 14 дней совместно с проживающими в период обеспечения изоляции гражданами, возвратившимися на территорию Российской Федерации, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области об изоляции.



4.



Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, необходимо:



— оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;



— при невозможности приостановить деятельность организации не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и не прошедших период самоизоляции в течение не менее 14 дней, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;



— обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.



5.



Ограничения, установленные Правилами, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.



6.



Передвижение лиц к месту трудовой деятельности и обратно, в период режима функционирования «Повышенная готовность» в целях 4 предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), осуществляется на основании специальных разрешений (пропусков), выдаваемых установленным Правительством Ярославской области порядком.



7.

Лица, нарушившие Правила, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.

Настоящие Правила обязательны для соблюдения до отмены режима «Повышенная готовность» на территории Ярославской области.



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