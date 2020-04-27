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Людмила Богатырева (вверху слева) отправилась на войну совсем еще девчонкой. Здесь она с коллегами-медиками

Людмила Богатырева (вверху слева) отправилась на войну совсем еще девчонкой. Здесь она с коллегами-медиками

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы запустили проект «Фронтовой инстаграм», в котором рассказываем истории снимков, сделанных русскими солдатами во время Великой Отечественной войны. Боевые снимки тех лет из семейных архивов со всей страны мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О судьбе своих родителей, которые в годы войны спасали жизни людей, рассказал ярославец Александр Богатырев. Его отец Михаил Федорович Богатырев был начальником хирургического передвижного полевого госпиталя 25-й гвардейской Синельниковско-Будапештской дивизии, а мама Людмила Ивановна — там же медсестрой.

Отец был родом из Орловской области, мама — коренная ярославна.

Людмила Ивановна с подружкой

Людмила Ивановна с подружкой

— Мама родилась в 1924 году. В августе 1941 года 17-летней девчонкой с подружками в тайне от родителей она сбежала на фронт. И так получилось, что они сразу попали в окружение. К счастью, наши военные их освободили. Обматерили и отправили домой, — рассказал Александр Богатырев.

Позже Людмила Ивановна окончила курсы общества «Красный крест». И в апреле 1942 года уже официально отправилась на войну. Она была хирургической медсестрой в госпитале. Там и познакомилась с будущим мужем.

Михаил Богатырев (в центре) был военным хирургом

Михаил Богатырев (в центре) был военным хирургом

Сначала этот госпиталь перебрасывали с места на место. А в 1943 году прикрепили к 25-й дивизии. Вместе с войсками медики прошли самые горячие точки, дошли до Берлина. Под Курском врачи и медсестры чуть не лишились жизни.

— Ехали на машине по степи, заплутали. Смотрят — впереди танки. Они к ним. Подъехали ближе, а это немцы! Фрицы открыли огонь, чудом не попали в машину. Отцу, матери и их коллегам удалось уехать, — рассказал Александр Михайлович.

Хотя невредимой пройти войну Людмиле Богатыревой не удалось. Она получила тяжелое ранение в ногу. Шрамы остались у нее на всю жизнь.

После войны отец с матерью расписались в красноперекопском загсе Ярославля.

Людмила и Михаил Богатыревы поженились в Ярославле после войны

Людмила и Михаил Богатыревы поженились в Ярославле после войны

Михаил Федорович умер в 1990 году, когда ему было уже за 80 лет, Людмила Ивановна пережила своего супруга на 18 лет.

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