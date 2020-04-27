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О судьбе своих родителей, которые в годы войны спасали жизни людей, рассказал ярославец Александр Богатырев. Его отец Михаил Федорович Богатырев был начальником хирургического передвижного полевого госпиталя 25-й гвардейской Синельниковско-Будапештской дивизии, а мама Людмила Ивановна — там же медсестрой.
Отец был родом из Орловской области, мама — коренная ярославна.
— Мама родилась в 1924 году. В августе 1941 года 17-летней девчонкой с подружками в тайне от родителей она сбежала на фронт. И так получилось, что они сразу попали в окружение. К счастью, наши военные их освободили. Обматерили и отправили домой, — рассказал Александр Богатырев.
Позже Людмила Ивановна окончила курсы общества «Красный крест». И в апреле 1942 года уже официально отправилась на войну. Она была хирургической медсестрой в госпитале. Там и познакомилась с будущим мужем.
Сначала этот госпиталь перебрасывали с места на место. А в 1943 году прикрепили к 25-й дивизии. Вместе с войсками медики прошли самые горячие точки, дошли до Берлина. Под Курском врачи и медсестры чуть не лишились жизни.
— Ехали на машине по степи, заплутали. Смотрят — впереди танки. Они к ним. Подъехали ближе, а это немцы! Фрицы открыли огонь, чудом не попали в машину. Отцу, матери и их коллегам удалось уехать, — рассказал Александр Михайлович.
Хотя невредимой пройти войну Людмиле Богатыревой не удалось. Она получила тяжелое ранение в ногу. Шрамы остались у нее на всю жизнь.
После войны отец с матерью расписались в красноперекопском загсе Ярославля.
Михаил Федорович умер в 1990 году, когда ему было уже за 80 лет, Людмила Ивановна пережила своего супруга на 18 лет.