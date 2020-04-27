В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы запустили проект «Фронтовой инстаграм», в котором рассказываем истории снимков, сделанных русскими солдатами во время Великой Отечественной войны. Боевые снимки тех лет из семейных архивов со всей страны мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О судьбе своих родителей, которые в годы войны спасали жизни людей, рассказал ярославец Александр Богатырев. Его отец Михаил Федорович Богатырев был начальником хирургического передвижного полевого госпиталя 25-й гвардейской Синельниковско-Будапештской дивизии, а мама Людмила Ивановна — там же медсестрой.

