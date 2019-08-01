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Здоровье

В Ярославле построят современную детскую поликлинику: в каком районе

Когда она откроется и что там будет

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Чертёж составлен. Скоро начнутся работы

Фото: gравительство Ярославской области

В Ярославле построят современную детскую поликлинику. Она будет находиться во Фрунзенском районе рядом с клинической больницей № 2 на улице Попова. Подрядчик уже определен. С ним заключили контракт.

— Стоимость строительства детской поликлиники составляет более 600 миллионов рублей, включая проведение строительно-монтажных работ и полное оснащение объекта технологическим и медицинским оборудованием, — рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

По проекту в здании шесть этажей. Внутри будет клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, а также бассейн для грудничков. Общая площадь поликлиники — почти 12 тысяч квадратных метров. Она сможет вместить в сутки до 500 посетителей.

До конца года планируют закончить фундамент. Сдача объекта запланирована на конец 2021 года.

В этом году по Ярославлю развернулись большие стройки. В городе уже приступили к возведению давно обещанного корпуса онкологической больницы. Также в области построят три ФОКа. Читайте, где они появятся и что там будет.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Реомюр
1 авг 2019 в 10:35

а что не в поле за "Ярпивом" не построили??? как детей туда водить, вы головой подумали??? поликлинику на Ленина закрыли, признали аварийной, что же вы её забором не обносите, люди ходят в метре, транспорт ездит или она не аварийная???

Стоун
1 авг 2019 в 10:20

А что с детской больницей на Советской? Все, оттяпали здание? Вы не думайте, мы следим за его судьбой.

Хорошист
1 авг 2019 в 10:20

Хорошо, когда хорошо.