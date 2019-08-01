В Ярославле построят современную детскую поликлинику: в каком районе

В Ярославле построят современную детскую поликлинику. Она будет находиться во Фрунзенском районе рядом с клинической больницей № 2 на улице Попова. Подрядчик уже определен. С ним заключили контракт.



— Стоимость строительства детской поликлиники составляет более 600 миллионов рублей, включая проведение строительно-монтажных работ и полное оснащение объекта технологическим и медицинским оборудованием, — рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.



По проекту в здании шесть этажей. Внутри будет клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, а также бассейн для грудничков. Общая площадь поликлиники — почти 12 тысяч квадратных метров. Она сможет вместить в сутки до 500 посетителей.

