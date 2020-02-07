Что-то не так со сваями: строительство новой детской поликлиники затормозилось

В Ярославле начались проблемы со строительством новой детской поликлиники на улице Попова во Фрунзенском районе. Её начали строить в 2019 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Но в декабре контракт с застройщиком — «Группой компаний ЕКС» — был расторгнут.



— За время своей работы компания подготовила строительную площадку, начала обустраивать свайное поле, наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Но во время производства работ по устройству фундамента динамические испытания не прошли более половины контрольных свай. В результате было решено скорректировать проект, правки согласовали с Минстроем, — пояснил замдиректора регионального департамента строительства Александр Черневский.



Государственная строительная экспертиза проекта должна завершиться к 10 февраля. По закону требуется пройти процедуру выбора подрядчика повторно. Строительные работы планируют возобновить во втором квартале 2020 года.

