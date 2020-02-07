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Что-то не так со сваями: строительство новой детской поликлиники затормозилось

Что говорят о проблеме власти

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В строительстве новой поликлиники возникла пауза

В строительстве новой поликлиники возникла пауза

В Ярославле начались проблемы со строительством новой детской поликлиники на улице Попова во Фрунзенском районе. Её начали строить в 2019 году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Но в декабре контракт с застройщиком — «Группой компаний ЕКС» — был расторгнут.

— За время своей работы компания подготовила строительную площадку, начала обустраивать свайное поле, наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Но во время производства работ по устройству фундамента динамические испытания не прошли более половины контрольных свай. В результате было решено скорректировать проект, правки согласовали с Минстроем, — пояснил замдиректора регионального департамента строительства Александр Черневский.

Государственная строительная экспертиза проекта должна завершиться к 10 февраля. По закону требуется пройти процедуру выбора подрядчика повторно. Строительные работы планируют возобновить во втором квартале 2020 года.

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поликлиника на улице Поповамедициназдоровье
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КОММЕНТАРИИ (14)

ваш господин
7 фев 2020 в 09:24

сваи оказались сверхпрочными?даже странно, покупали то их в подземном переходе 😁

Гость
7 фев 2020 в 09:07

А ещё ЕКС сейчас делает реконструкцию площадки в Москве перед храмом Христа Спасителя, а также занимается ремонтом площадок возле моста через реку Москву к этому храму.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 08:35

ЕКС- строит новый онкоцентр, восстанавливает Добрынинский мост, испохабило Тутаевское шоссе.