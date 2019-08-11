Курбан-байрам 2019 в Ярославле отметили сотни мусульман: фото и видео с улицы

Сегодня большой праздник у мусульман — отмечают Курбан-байрам. В Ярославле празднование прошло в мечети на улице Победы.

— Перед входом на территорию поставили рамки металлоискателей, и все проходили через них, полиция осматривала входящих, — рассказала фотограф 76.RU Александра Савельева.

Праздник прошёл мирно, сотни мусульман пришли на утренний намаз со своими ковриками, все поздравляли друг друга.

Как прошёл Курбан-байрам — 2019 в Ярославле, смотрите в нашем большом фоторепортаже.