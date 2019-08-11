Курбан-байрам 2019 в Ярославле отметили сотни мусульман: фото и видео с улицы

Праздник начался рано утром
Фото: Александра Савельева
Сегодня большой праздник у мусульман — отмечают Курбан-байрам. В Ярославле празднование прошло в мечети на улице Победы.
— Перед входом на территорию поставили рамки металлоискателей, и все проходили через них, полиция осматривала входящих, — рассказала фотограф 76.RU Александра Савельева.
Праздник прошёл мирно, сотни мусульман пришли на утренний намаз со своими ковриками, все поздравляли друг друга.
Как прошёл Курбан-байрам — 2019 в Ярославле, смотрите в нашем большом фоторепортаже.
В чем суть праздника Курбан-байрам?
Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии фигурирует другой сын Ибрахима Исхак. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака.
Из истории про жертвоприношение пошла традиция резать барашка на праздник. В Ярославле во время празднования этого не делают — мусульмане совершают обряд подальше — на фермах.
Курбан-байрам 2019 в Ярославле