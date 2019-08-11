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Курбан-байрам 2019 в Ярославле отметили сотни мусульман: фото и видео с улицы

Как прошел праздник у мечети

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Праздник начался рано утром

Фото: Александра Савельева

Сегодня большой праздник у мусульман — отмечают Курбан-байрам. В Ярославле празднование прошло в мечети на улице Победы.

— Перед входом на территорию поставили рамки металлоискателей, и все проходили через них, полиция осматривала входящих, — рассказала фотограф 76.RU Александра Савельева.

Праздник прошёл мирно, сотни мусульман пришли на утренний намаз со своими ковриками, все поздравляли друг друга.

Как прошёл Курбан-байрам — 2019 в Ярославле, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Всех пускали только через рамки

Всех пускали только через рамки

Полиция осматривала входящих

Полиция осматривала входящих

Без селфи и праздник — не праздник

Без селфи и праздник — не праздник

В чем суть праздника Курбан-байрам?

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии фигурирует другой сын Ибрахима Исхак. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака.

Из истории про жертвоприношение пошла традиция резать барашка на праздник. В Ярославле во время празднования этого не делают — мусульмане совершают обряд подальше — на фермах.

Из-за праздника утром перекрывали движение около мечети

Из-за праздника утром перекрывали движение около мечети

Сегодняшний праздник важен для мусульман

Сегодняшний праздник важен для мусульман

Приходили и семьями, и с друзьями

Приходили и семьями, и с друзьями

Вся площадь у мечети была забита людьми

Вся площадь у мечети была забита людьми

Все по Правилам дорожного движения

Все по Правилам дорожного движения

Фото на память

Фото на память

Все со своими ковриками

Все со своими ковриками

Утренний намаз

Утренний намаз

На праздник пришли сотни человек

На праздник пришли сотни человек

Место для молитвы найдется везде

Место для молитвы найдется везде

Курбан-байрам 2019 в Ярославле

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Курбан-байрам 2019

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КОММЕНТАРИИ (1)

Мэстный
11 авг 2019 в 11:23

Скоро всех заставим поверить в Ислам. Хвала Путину, он даёт нам такую возможность.