17 июня понедельник
СЕЙЧАС +23°С
usd 64.43
eur 72.70
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 64.43
eur 72.70
Город
Обзор

Иные: четыре подворотни города, которые тоже удивят мэра Ярославля

Владимир Волков решил прибраться в закутках городских улиц. Поможем же ему их найти

Поделиться

1 770
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Да-да, это центр Ярославля

Фото: Александра Савельева

В выходные мэр Ярославля взял да и заглянул в подворотню — посмотреть, как выглядит город изнутри. Не понравилось. 

— Будем наводить порядок, — решил Владимир Волков.

А наша Саша Савельева уже давно облазила все самые жуткие подворотни. Человек она приличный, просто ведёт рубрику «Ну и дыра». Заглянув в неё, мы решили помочь мэру и показать, где ещё можно навести порядок.

Во-первых, практически все дворы домов на центральных улицах. Их изнанка — это просто Петербург, каким его показывали в «Улицах разбитых фонарей». Разруха, тоска.

Комсомольская, 20 той зимой

Фото: Александра Савельева

А это туристическая улица Кирова. Если туристу приспичит заглянуть во дворы, увидит изнанку города.

Кирова, 10/25

Фото: Александра Савельева

А что мы всё по центру? Можно заглянуть на перекресток Тормозного шоссе с Колодезным переулком. Здесь ветер свищет среди разрухи.

Тоска, обрывки чужих жизней и брошенные стены домов, которые уже никому не нужны

Фото: Александра Савельева

Но бьет все рекорды по запущенности местечко в сердце города — на улице Пушкина.

Неприглядная сторона центра города

Фото: Александра Савельева

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

улицыразруха

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

tina
17 июн 2019 в 09:52

Так то приводить в порядок подворотни это не задача мэрии - облезлые стены домов должны отремонтировать УК. Мэрии лучше бы привести в порядок остановки ОТ, залепленные со всех сторон объявлениями, убрать залежи многолетнего мусора около бордюров, засеять вытоптанные газоны на муниципальной земле и т.д. и т.п. А еще не забывать, что Ярославль это не только центр.....

гость
17 июн 2019 в 09:39

Зачем подворотни искать? Вокруг РОТОНДЫ ГОСТИНОГО ДВОРА пофотографируйте пожалуйста.Центральный центр.более 5 лет как после бомбежки.Позор перед туристами и горожанами( кстати это всего в 50 метрах от субботней прогулки "иных").

горожанин
17 июн 2019 в 08:29

Спуск к Волге в Полушкиной роще,красивый заброшенный особняк с беседкой,со времён революции стоит заброшенным.А жаль.