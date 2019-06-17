Иные: четыре подворотни города, которые тоже удивят мэра Ярославля

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Да-да, это центр Ярославля
Фото: Александра Савельева
В выходные мэр Ярославля взял да и заглянул в подворотню — посмотреть, как выглядит город изнутри. Не понравилось.
— Будем наводить порядок, — решил Владимир Волков.
А наша Саша Савельева уже давно облазила все самые жуткие подворотни. Человек она приличный, просто ведёт рубрику «Ну и дыра». Заглянув в неё, мы решили помочь мэру и показать, где ещё можно навести порядок.
Во-первых, практически все дворы домов на центральных улицах. Их изнанка — это просто Петербург, каким его показывали в «Улицах разбитых фонарей». Разруха, тоска.
А это туристическая улица Кирова. Если туристу приспичит заглянуть во дворы, увидит изнанку города.
А что мы всё по центру? Можно заглянуть на перекресток Тормозного шоссе с Колодезным переулком. Здесь ветер свищет среди разрухи.
Но бьет все рекорды по запущенности местечко в сердце города — на улице Пушкина.
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Так то приводить в порядок подворотни это не задача мэрии - облезлые стены домов должны отремонтировать УК. Мэрии лучше бы привести в порядок остановки ОТ, залепленные со всех сторон объявлениями, убрать залежи многолетнего мусора около бордюров, засеять вытоптанные газоны на муниципальной земле и т.д. и т.п. А еще не забывать, что Ярославль это не только центр.....
Зачем подворотни искать? Вокруг РОТОНДЫ ГОСТИНОГО ДВОРА пофотографируйте пожалуйста.Центральный центр.более 5 лет как после бомбежки.Позор перед туристами и горожанами( кстати это всего в 50 метрах от субботней прогулки "иных").
Спуск к Волге в Полушкиной роще,красивый заброшенный особняк с беседкой,со времён революции стоит заброшенным.А жаль.