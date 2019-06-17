Иные: четыре подворотни города, которые тоже удивят мэра Ярославля

В выходные мэр Ярославля взял да и заглянул в подворотню — посмотреть, как выглядит город изнутри. Не понравилось.

— Будем наводить порядок, — решил Владимир Волков.

А наша Саша Савельева уже давно облазила все самые жуткие подворотни. Человек она приличный, просто ведёт рубрику «Ну и дыра». Заглянув в неё, мы решили помочь мэру и показать, где ещё можно навести порядок.

Во-первых, практически все дворы домов на центральных улицах. Их изнанка — это просто Петербург, каким его показывали в «Улицах разбитых фонарей». Разруха, тоска.