Ярославль испачкали ради людей: почему весной в городе будет грязно и пыльно. Комментарии экспертов

Сегодня рано утром в Ярославле тротуары засыпали песком, чтобы они были не скользкими. Причём в некоторых местах именно не посыпали тротуары, а засыпали. Хотя раньше городские власти хвастались, что будут это делать только в самых отдалённых районах, мол, для борьбы с наледью закупили на бюджетные деньги мраморную и гранитную крошку, а также специальные пылесосы.

— Мы обрабатываем гранитной и мраморной крошкой только самый центр и Московский проспект, — объяснил директор «Городского Спецавтохозяйства» Эдуард Снежков. — В некоторых местах подрядчики действительно обработали песком. Но, стоит признаться, в контракте не сказано, что нужно использовать только крошку. Наша главная задача сейчас — не сыпать песок в зоне ЮНЕСКО, чтобы сохранить наши главное памятники.



Специалисты по городской среде считают, что если весь город засыпать песком и лишь в самом-самом центре этого не делать, то толку от этого будет немного. Потому что когда снег растает, пыль и грязь всё равно будут повсюду.

— Крошка намного лучше: она многоразовая, не разносится ветром и не превращается в пыль, — уверен урбанист Аркадий Гершман. — Правда, это не только от песка зависит, а ещё от количества открытого грунта. Но в целом тот же песок разносится ветром и машинами.



В мэрии уверены, что песок по весне останется лишь в тех местах, где его насыпали Фото: Михаил Контуев