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Город

Ярославль испачкали ради людей: почему весной в городе будет грязно и пыльно. Комментарии экспертов

Как власти оправдывают подрядчиков, закидавших тротуары песком вместо мраморной крошки

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В некоторых местах тротуары посыпали песком ну очень обильно

Фото: Михаил Контуев

Сегодня рано утром в Ярославле тротуары засыпали песком, чтобы они были не скользкими. Причём в некоторых местах именно не посыпали тротуары, а засыпали. Хотя раньше городские власти хвастались, что будут это делать только в самых отдалённых районах, мол, для борьбы с наледью закупили на бюджетные деньги мраморную и гранитную крошку, а также специальные пылесосы.

— Мы обрабатываем гранитной и мраморной крошкой только самый центр и Московский проспект, — объяснил директор «Городского Спецавтохозяйства» Эдуард Снежков. — В некоторых местах подрядчики действительно обработали песком. Но, стоит признаться, в контракте не сказано, что нужно использовать только крошку. Наша главная задача сейчас — не сыпать песок в зоне ЮНЕСКО, чтобы сохранить наши главное памятники.

Специалисты по городской среде считают, что если весь город засыпать песком и лишь в самом-самом центре этого не делать, то толку от этого будет немного. Потому что когда снег растает, пыль и грязь всё равно будут повсюду.

— Крошка намного лучше: она многоразовая, не разносится ветром и не превращается в пыль, — уверен урбанист Аркадий Гершман. — Правда, это не только от песка зависит, а ещё от количества открытого грунта. Но в целом тот же песок разносится ветром и машинами.

В мэрии уверены, что песок по весне останется лишь в тех местах, где его насыпали

Фото: Михаил Контуев

С другой стороны, на днях в городе было очень скользко. Получается, что у подрядчиков, не имеющих в запасе мраморную и гранитную крошку, не было выбора.

— Количество газонов «выше бордюра» у нас настолько велико, что пыль от песка на этом фоне составляет не очень значительный процент, — считает активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — И пока мы не можем позволить себе более инновационные способы, поэтому вынуждены выбирать между пылью и целыми конечностями, выбор очевиден. Город сначала должен быть безопасным, потом удобными и только потом красивым.

Прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов щепетильно относился к уборке города зимой. Настолько, что запретил посыпать дороги песком, чтобы он не забивал потом ливнёвки. Но с его уходом это правило действовать больше не будет. Правда, подрядчики прошлой зимой и при Слепцове умудрились набросать на дороги песка, поэтому прошлой весной в городе было очень пыльно.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

зимаЖКХгородская средаЯрославль

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КОММЕНТАРИИ (11) Обсудить
гость
17 дек 2018 в 14:38
+0 −0
где вы видели в городе траву, которую крошка засыпает, если в городе один открытый грунт? очень интересное замечание, как крошка более 5мм в диаметре может пылить, т.е. повисать в воздухе?
Наталья
17 дек 2018 в 14:27
+0 −0
Где хоть центр посыпан?? Ни мраморной, ни песка. Весь центр-один сплошной гололед! Стыд! Каждый год одно и тоже, в начале зимы все проспят, потом всю зиму мучайся.
гость
17 дек 2018 в 13:58
+0 −0
Еще бы просто землю сыпали, чтоб весной можно было её на газон сваливать не слишком его портя и был бы совсем терпимый бюджетный вариант, а то крошка мраморная засыпает траву и пылит не меньше песка.
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