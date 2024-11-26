Россию два дня массово атакуют американскими ракетами: снаряды прилетели в аэропорт — кадры

Военное ведомство показало кадры обломков ATACMS Источник: Минобороны / Telegram











Белый дом разрешил Украине использовать свои дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России полторы недели назад. Почти сразу Киев выпустил первые снаряды. Ответные удары по Украине не прекратили огонь, 23 и 25 ноября вглубь РФ вновь прилетели ATACMS.

Украинские удары

— 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе н. п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три ракеты были уничтожены, а две — достигли цели, — сообщило Минобороны в Telegram-канале. Прилетевшие снаряды попали в радиолокационную станцию, среди пострадавших — военные.

Судя по фото, позиции военных обстреляли в вечернее время Источник: Минобороны / Telegram











ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», производимая американской компанией Lockheed Martin. Такие боеприпасы бывают разных модификаций. Украине передают MGM-140B ATACMS Block 1A. Ракета несет 275 маленьких бомб M74. Заявляется, что она поражает своими осколками всё в радиусе 15 метров. Как именно будут разлетаться суббоеприпасы, программируется заранее. Максимальное покрытие цели — 33 тысячи квадратных метров. Предполагается, что ATACMS наиболее эффективны против скоплений людей, легкобронированной техники, например самолетов, грузовиков, а также топливных резервуаров.

Спустя два дня, вчера, еще восемь ATACMS прилетело в Курскую область. Все они направлялись в аэропорт Курска. Один снаряд долетел и повредил инфраструктуру воздушной гавани. От прилета пострадали двое военных.

Обломки ракеты засняли в поле Источник: Минобороны / Telegram











Таким образом, за неделю ВСУ уже третий раз ударили американскими ракетами вглубь России. Первая атака была по Брянской области. Тогда на регион летело шесть снарядов, которые смогли сбить. Еще один раз, 22 ноября, Киев ударил британскими Storm Shadow.

Это крылатая ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения стратегически значимых отдаленных объектов. К примеру, ее применяют по укрепленным командным пунктам, бункерам, портовой инфраструктуре, аэродромам, мостам. Дальность ее полета порядка 250–500 километров, ВСУ передают экспортные снаряды, которые долетают на расстояние порядка 300 км. Storm Shadow могут обходить противовоздушную оборону (ПВО), а также «скрываться» от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Атаки по Украине

После этого удара Россия не стала медлить и решила использовать свое новое оружие — ракету средней дальности «Орешник». Ей атаковали один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Вероятно, это был оборонный завод, на котором Киев производит ракетно-космическую технику. На нем также обслуживали и ремонтировали различную западную технику.

«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета более существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с. Она, как и Storm Shadow, обходит системы противодействия и подавления.

Рассказал о ее применении президент Владимир Путин. Для этого он выступил с экстренным обращением.

Зампред Совета безопасности России выложил видео удара «Орешником» Источник: Дмитрий Медведев / X

Помимо этого, Минобороны почти в ежедневном режиме рассказывает об ударах по военным объектам на Украине. За эту неделю под обстрел попала воинская часть в Харьковской области, там начался пожар. Произошло это 25 ноября, в тот же день, когда на курский аэропорт прилетели ATACMS. Под удар со стороны России тогда попали также Одесса, Запорожье, Киев и область, Винницкая и Житомирская области. Столицу Украины атаковали более трех часов подряд.

Налеты продолжились и сегодня ночью. Взрывы были слышны в тех же регионах, к ним добавились Тернопольская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Ровненская области. Во всех городах была целая серия взрывов. В результате там пропало электричество. Все налеты были нацелены на военные объекты. Например, на пункты управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе.