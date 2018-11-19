Ярославль будут посыпать всем, чем только можно

Прошлый мэр Ярославля Владимир Слепцов щепетильно относился к уборке города зимой. Настолько, что запретил посыпать дороги песком, чтобы он не забивал потом ливнёвки. Оказалось, что с его уходом это правило действовать больше не будет.

— При незначительной отрицательной температуре (до -8 градусов) дороги будут обрабатывать природным рассолом, при более низкой температуре — специальным противогололедным материалом (до -25 градусов) и пескосоляной смесью, — рассказала пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева. — Остановочные площадки и тротуары в центральной части города будут обрабатываться мраморной и гранитной крошкой.

Кстати, мраморная крошка — дорогое для города удовольствие. Прошлой зимой её впервые использовали в центре Ярославля. В Рыбинске особой популярностью пользуются природный рассол или минеральная вода.