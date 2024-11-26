НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

южн.

 760мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Подорожает школьное питание
Кто строит новую Россию
Застройка в спальном районе
Поспорили из-за концерта Шамана
Причина пробки на проспекте
Чем Пермь похожа на Ярославль
Продают заброшенный ТЦ
Жизнь у складов маркетплейсов
Искусство вместо коммуналки
Просят газа, чтобы возродить деревню
Происшествия подробности «Всем очень повезло, могло бы быть гораздо хуже». Безопасно ли летать на «Сухом Суперджете» и почему с ним возникают проблемы

«Всем очень повезло, могло бы быть гораздо хуже». Безопасно ли летать на «Сухом Суперджете» и почему с ним возникают проблемы

В ночь на 25 ноября самолет загорелся при посадке в Анталье, а пять лет назад похожий случай привел к трагедии

460
56 комментариев

В новостях всё чаще появляются ЧП с участием самолета Sukhoi Superjet 100

Ночью 25 ноября при посадке в Анталье загорелся Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». На борту находилось 95 человек. Огонь появился в двигателе при посадке. К счастью, никто не пострадал.

Похожий случай произошел пять лет назад — тогда во время жесткой посадки загорелся самолет той же модели, выполнявший рейс Москва — Мурманск. В результате возгорания погиб 41 человек.

О том, связаны ли эти и другие случаи и опасно ли летать на SSJ-100 — в материале MSK1.RU.

Что случилось?

В ночь с 24 на 25 ноября рейс авиакомпании «Азимут» приземлялся в турецкой Анталье. В двигателе возник пожар, причиной которого назвали «грубую посадку» из-за сдвига ветра. Никто из 89 пассажиров не пострадал, их эвакуировали из самолета на надувных трапах.

— В момент самого сильного огня мы еще были внутри, в салоне пожара не было. Только валил дым столбом. И видно, как горит всё снаружи, — рассказывала пассажирка в своем блоге.

Пилотов вызвала на допрос турецкая полиция, а взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для использования другими рейсами. Аварию расследуют Росавиация и СК.

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила «Интерфаксу», что возможная причина возгорания самолета в Анталье — сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий.

Авиакомпания «Азимут» отчиталась, что пассажиров доставили в аэропорт, им подготовили резервный борт.

— При посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет, — сообщили в авиакомпании.

Пресс-служба «Азимута» заявила, что выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося самолета в Анталье.

Как сообщал Telegram-канал «Авиаторщина», в тот же день 25 ноября с SSJ-100 произошло сразу пять ЧП. Дважды (рейс «Азимута» Уфа — Красноярск и борт «России» Санкт-Петербург — Москва) экипаж самолетов перед снижением докладывал диспетчерам о низком уровне жидкости во второй гидросистеме. В одном случае он совершал аварийную остановку, в другом — продолжил маршрут.

Ночью в сочинском аэропорту SSJ-100 компании Red Wings на ходу прервал взлет в Москву из-за появившейся неисправности. А на борту той же модели авиакомпании «Россия» во время посадки появилось сообщение о неисправности системы управления разворотом колес передней опоры шасси. Самолет выполнил уход на второй круг, в аэропорту объявили тревогу. Тем не менее вскоре рейс благополучно приземлился.

Также стало известно, что тот же Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89085 авиакомпании «Азимут» уже попадал в новости в связи с неполадками. Месяц назад, 16 октября, на высоте 10 километров экипаж рейса Минеральные Воды — Иваново сообщил диспетчерам о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, было принято решение сесть на запасной аэродром во Внуково. При вынужденной посадке самолет повредил створки шасси.

Во время технического осмотра специалисты нашли утечку гидрожидкости и повреждение створки шасси — в ней обнаружили протертую дыру. Никто из 98 пассажиров и четырех членов экипажа тогда не пострадал.

25 ноября стало известно о кадровых перестановках в авиационной отрасли. Со своих постов ушли генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Именно компания «Яковлев» занимается разработкой SSJ-100.

По данным одного из источников «Комменсантъ», Андрея Богинского уволили по указанию Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Другой собеседник редакции связал уход бывшего главы «Яковлева» с его переходом в правительство.

Трагедия пятилетней давности

5 мая 2019 года на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Судно авиакомпании «Аэрофлот» летело из Москвы в Мурманск. Спустя почти полчаса после начала полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

Из-за сложных погодных условий приземлиться удалось только со второй попытки. Во время жесткой посадки у SSJ-100 надломились стойки шасси и загорелись двигатели. Вскоре пламя перекинулось на всю хвостовую часть самолета. Спастись удалось только 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

После ЧП и в Росавиации, и в Минтрансе заявили, что не видят причин приостанавливать использование SSJ100.

«Каждый третий полет»

За последнее время произошло несколько крупных ЧП с самолетом. Среди них:

  • в 2012 году самолет выполнял демонстрационный полет над Индонезией. Через 25 минут после начала полета борт врезался в гору Салак на острове Ява. Тогда погибли 45 человек;

  • в июле 2024 года произошло крушение SSJ100 в подмосковной Коломне. Рейс выполнял тестовый полет с авиазавода под Луховицами во Внуково. На борту находились три члена экипажа, все погибли.

— За шесть моих полетов в течение трех недель авиакомпании «Россия» ССДЖ у нас дважды была задержка рейса больше, чем на час, потому что самолет сломался, — рассказала читательница MSK1.RU Юлия. — Об этом объявлял командир воздушного судна, и нас пересаживали. Такое происходит каждый третий полет. Из-за этого у меня сложилось ощущение, что «Суперджеты» — это какие-то совершенно ненадежные самолеты, и лучше бы ими вообще не летать.

«Прошло уже пять лет после трагедии, а воз и ныне там»

Как рассказал MSK1.RU заслуженный военный летчик РФ и заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов, прежде всего на произошедшее 25 ноября, повлияли погодные условия — сильный ветер и плохая видимость ночью. Порывы ветра возникли на малой высоте, поэтому у экипажа не было возможности сделать маневр.

В этом случае, объяснил эксперт, снова мог проявиться конструктивно-производственный недостаток самолета. Один из них — опасное расположение баков с топливом под крыльями самолета.

— Похожая ситуация при посадке возникла в мае 2019 года, но тогда, вероятно, было больше топлива, поэтому и разрушающая сила была больше, — сказал эксперт.

Версий произошедшего, по словам Попова, много: это и утечка топлива, и замыкание электропроводов, и нагрев тормозных колодок. Остается дожидаться официального расследования.

— Скорее всего, упустили что-то опять или не доделали, как требовалось. Безопасность для полетов — это безусловно, очень дорогое удовольствие. Но если мы хотим эксплуатировать наши гражданские самолеты безопасно и надежно, то этим надо заниматься, — объяснил Попов.

«Суперджет» — нужный и хороший самолет, но его нужно дорабатывать. Тем не менее прошло уже пять лет после трагедии, а воз и ныне там. Бережливость денег в этом случае отрицательно сказывается и на имидже производителя, и на имидже компаний, которые используют этот самолет.

По словам Попова, можно было бы временно прекратить эксплуатацию этого самолета, пока не исправят ошибки. Но такой возможности нет — слишком большой ущерб экономике гражданской авиации нанесен, да и заменить SSJ нечем.

Дело не в самолете?

Версию о связи происшествий с «Суперджетом» в разговоре с MSK1.RU опроверг главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин. По его словам, между последним ЧП и возгоранием самолета в 2019 году нет ничего общего.

— Вчерашний инцидент связан со сдвигом ветра, и тут нужно смотреть на другие подобные случаи, которых огромное количество, но с другими типами воздушных судов. Таких катастроф было особенно много до начала 90-х годов, когда не было системы оповещения автоматических об этом метеорологическом явлении. Но и до сих пор от этого никуда не деться, и всё равно никакой стопроцентной защиты от ветра не существует.

Шатилин объяснил, что по этим случаям судить о неполадках в конструкции самолета неправильно. Недоработки бывают у любых самолетов, и в процессе эксплуатации система дорабатывается, считает эксперт.

— Если бы по итогам 2019 года обнаружили бы какой-то серьезный недостаток, его бы за пять лет устранили. Говорить о том, что самолет летает с дефектами, нельзя, потому что он бы не прошел верификационные испытания, которые одинаковы для всех самолетов одного класса.

Случаи со сдвигом ветра очень похожи. Самолет резко теряет скорость и увлекается порывом ветра вниз. Как правило, приземляется где-нибудь, не долетев до полосы, с серьезными последствиями. Поэтому вчера всем очень повезло, могло бы быть гораздо хуже.

По словам Шатилина, такая ситуация могла произойти с любым самолетом, ведь системы предупреждения о сдвиге ветра везде работают по одинаковому принципу, да и методы ухода от сдвига мало чем отличаются. Только после отчета о расследовании происшествия 25 ноября можно будет говорить о какой-либо связи с трагедией 2019 года.

Эксперт объяснил, что внезапные кадровые перестановки тоже не могут быть связаны с недавним случаем — такие решения принимают намного раньше.

Редакция MSK1.RU направила запрос в авиакомпанию «Азимут».

Здесь можно прочитать все материалы о возгорании на борту «Суперджета».

ПО ТЕМЕ
Суперджет Пожар Самолет Авиакатастрофа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
56
Гость
2 часа
Ещё один «Суперджет» совершил аварийную посадку в Красноярске. Снова авиакомпании «Азимут». На этот раз без пожара, но тоже с неисправностью гидравлики. По данным «Базы», утром 24 ноября борт RA 89080, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Самолёт приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Гость
2 часа
Сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) произошло за один день — 24 ноября. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина». Утром пилоты лайнера авиакомпании «Азимут», летевшего из Уфы в Красноярск, перед снижением доложили диспетчерам о низком уровне жидкости в гидросистеме и запросили остановку на взлетно-посадочной полосе (ВПП) после посадки, а также буксировку с помощью тягача. Аварийная ситуация не объявлялась. Такая же проблема возникла у SSJ-100, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Несмотря на сообщение о низком уровне жидкости в гидросистеме, командир воздушного судна решил продолжить полет и запросил тягач для буксировки после посадки. В итоге воздушное судно благополучно приземлилось и самостоятельно доехало к месту стоянки. Через 2,5 часа SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся во время посадки в аэропорту турецкой Антальи. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать по надувным трапам. Пожарные оперативно потушили возгорание, никто не пострадал. Остальные два ЧП случились около полуночи. В аэропорту Сочи SSJ-100 авиакомпании Red Wings во время разбега по ВПП прервал взлет из-за возникшей неисправности.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление