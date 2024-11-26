«Люди бежали в поле»: пассажирка загоревшегося самолета в Турцию рассказала, как начался пожар

Источник: Baza / T.me, Zhenyalavrik / T.me











24 ноября в турецком городе Анталья загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Одной из очевидцев ЧП стала блогер Евгения Лавриенко. Девушка поделилась рассказом, как начался пожар. По словам пассажирки, самолет резко ударился о землю.

— В самолете случилась паника, пилот вызвал персонал. Мы увидели резкую вспышку, а иллюминаторы загорелись красным. Дым в салоне, толкучка, людей не пропускают. Все бросают вещи. Приехали пожарные, мы спускались по надувному трапу. Люди бежали в поле, — рассказала она в своем Telegram-канале.

Авиакомпания «Азимут» организует перелеты внутри России и за рубеж на самолетах «Сухой Суперджет 100». Представительства открыты в 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. АО «Авиакомпания Азимут» была образована в 2014 году в Ростове-на-Дону. На 2016 год акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Компания «ИнвестТехСтрой», которая имела долю с момента основания «Азимута», связана с аэропортом Внуково в Новой Москве. Более свежих данных о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей. Из Ярославля «Азимут» выполняет рейсы в Минеральные Воды, Самару и Сочи.

По словам Евгении, в момент самого сильного огня пассажиры были внутри, при этом в самом салоне пожара не было. После эвакуации людям предложили воду и кофе на время ожидания багажа.

По словам пассажирки, на время ожидания им выдали питание и воду Источник: Zhenyalavrik / T.me

Как обратила внимание блогер, чемоданы пришлось ждать примерно восемь часов. Всё это время пассажиры были в аэропорту.

— Уже с трех часов запустили все другие самолеты, значит нашего погорельца уже нет на взлетной. Но чемоданов так и нет. Организовали ночлег в кафе аэропорта, — написала Евгения в своем блоге.

Свои чемоданы россияне получили в районе 6 утра по московскому времени.