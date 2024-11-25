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Развлечения С тайной свадьбы прошел год: кинозвезда Александр Петров трогательно поздравил жену

С тайной свадьбы прошел год: кинозвезда Александр Петров трогательно поздравил жену

В прошлом ноябре ярославский актер шокировал общественность внезапной женитьбой

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Со свадьбы Александра Петрова и Виктории Антоновой прошел год

Днем, 25 ноября, ярославский актер Александр Петров опубликовал у себя в соцсетях трогательный пост в честь годовщины свадьбы. На своей странице звезда кино обратился к супруге Виктории:

— Нам 1 год! Жена, очень тебя люблю! — написал Петров под кадрами с пышного торжества.

Осенью 2023 года он шокировал поклонников, сообщив о внезапной женитьбе. Актер признался, что познакомился с возлюбленной на улице, а через несколько встреч сделал ей предложение веткой. Свадьбу пара сыграла спустя несколько месяцев после росписи.

Кто такой Александр Петров?

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но долго в родной провинции не задержался. Он отчислился на первом курсе, затем поступил на режиссерский факультет в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)).

Александр Петров известен своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Полицейский с Рублевки» (18+). Кроме того, он снимался в проектах «Лед» (12+), «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+), «Звоните ДиКаприо!» (18+) и «Текст» (18+).

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывает самый популярный актер России.

Так молодожены вышли к гостям

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Пышную свадьбу актер закатил в одном из московских заведений. Судя по опубликованным в соцсетях роликам, столы были оригинально декорированы — на оранжевых скатертях стояли вазы с белыми лилиями, свечами и книгами. Фотозону украшала огромная надпись «Вика + Саша». Такая же была на пиджаке Петрова.

Среди приглашенных звездных гостей молодоженов поздравляли Филипп Киркоров, комик Алексей Щербаков, актеры Игорь Верник, Сергей Бурунов, Андрей Фомин и другие.

На свадьбе у Петрова пели Юлия Савичева и группа Dabro

Александр Петров нередко признается в любви супруге в соцсетях. Ранее актер посвятил стихотворение своей жене. Подробнее — читайте в этом материале.

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