«Везут из Беларуси, Азербайджана и Китая». Эксперты рассказали, почему в России подорожали мандарины, яблоки и груши

Эксперты говорят о существенном подорожании фруктов в России по сравнению с прошлым годом Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По сравнению с прошлым годом бананы, груши и мандарины заметно подорожали. О том, как весенние заморозки, слабый рубль и бюрократические проволочки сделали фрукты «золотыми» — читайте в материале наших коллег из MSK1.RU.

В зоне риска — яблоки, груши и виноград

Основатель сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин поделился с MSK1.RU свежей статистикой: сколько сейчас просят за фрукты в магазинах и на рынках.

Итак, по сравнению с ноябрем 2023 года больше всего подорожали яблоки — в среднем 157,9 рубля за килограмм . На втором месте бананы — килограмм обойдется в 161,7 рубля (цена выросла на 21,1% ). Бронза досталась мандаринам — прошлой осенью килограмм сладких оранжевых плодов стоил 224,7 рубля , но уже через год ценник подскочил на 14,3%. Поэтому сейчас мандарины продаются по средней цене 256,9 рубля за килограмм.

Источник: Мария Романова / Городские порталы

— До конца года цены на мандарины должны остаться примерно на том же уровне, следующего повышения цен можно будет ожидать уже в 2025 году, — сообщил MSK1.RU Константин Калугин. — А яблоки, груши и виноград все-таки могут подорожать до конца года: на 7, 9 и 10% соответственно.

«Яблоки везут из Беларуси, Азербайджана и Китая»

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин рассказал MSK1.RU, что прежде всего фрукты подорожали из-за слабого курса рубля и непогоды.

— Общий уровень инфляции связан непосредственно с увеличением издержек производителей. То есть растут тарифы на электричество, бензин, топливо — всё, что нужно для перевозки товара. Кроме того, статистика показывает, что в этом году было меньше урожая яблок в южных регионах Центрального Черноземья. На это повлияли весенние заморозки и засушливое лето, — объяснил MSK1.RU экономист Морковкин.

Урожай снижается, цены растут. Дмитрий Морковкин доцент кафедры экономической теории Финансового университета

Морковкин добавил, что есть еще проблема со сроком годности яблок: так как сбор фруктов идет всего 4 месяца, к ноябрю из-за недостатка фруктохранилищ плоды теряют товарный вид и идут в переработку. Поэтому магазинам уже не хватает свежих российских яблок, чтобы выставить их на прилавок. Приходится обращаться к импорту — а тут в дело вступает уже слабый рубль.

— Если доллар раньше продавался по 88 рублей, то сейчас за него просят уже 100. А контракты на импорт всё равно идут в иностранной валюте. Да, яблоки везут из Беларуси, Азербайджана и Китая — но это всё равно импорт, что сказывается на цене. Я слышал еще, что фрукты везут из Европы по параллельному импорту через Сербию — но тут у меня нет точных данных, — подытожил эксперт Финансового университета.

Нет регистрации — нет груш?

По мнению генерального директора информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирины Козий, основная причина подорожания фруктов — увеличение цены садоводческих средств и оборудования, которые в основном везут из-за границы.

— Выросла плата сборщикам за сезонные работы, стоимость перевозок как внутри страны, так и из-за рубежа. На фоне падения курса рубля и усложнения международных торговых операций увеличилась цена всех необходимых для садоводства материалов и оборудования, поставки которых в той или иной степени связаны с импортом. Всё это в итоге сказывается на цене продукции, — заметила Ирина Козий в разговоре с MSK1.RU.

У производителей очень серьезно выросла себестоимость выращивания фруктов. Ирина Козий генеральный директор информационного агентства FruitNews

Также Козий рассказала, с чем связан пессимистичный прогноз подорожания винограда и груш до конца 2024 года.

— Урожай столового винограда в нашей стране очень небольшой, при этом наиболее массово применяемые технологии выращивания не позволяют производить виноград, пригодный для реализации через крупные каналы сбыта, например розничные сети, — сообщила генеральный директор ИА FruitNews. — Производство груш также невелико. В первую очередь это связано с произошедшими в конце 1990-х изменениями климата. В грушевых садах появились новые вредители и заболевания, наносящие массовый урон деревьям и плодам груши, а средств борьбы с ними у производителей нет.

Большая часть продукции на рынке импортная. И отсутствие зарегистрированных в России средств защиты растений тормозит развитие производства груш. Ирина Козий генеральный директор информационного агентства FruitNews