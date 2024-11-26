«С его заболеванием так не бывает». Жена Александра Буйнова рассказала о его состоянии

— Он каждый день на работе. Человек активно существует и работает, — заявила Елена Буйнова в беседе с MSK1.RU. — На нашей странице (личном Telegram-канале Александра Буйнова. — Прим. ред.) человек активно существует и работает: сюда приехал, тут был концерт, там, сегодня еду туда. То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает.