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Здоровье «С его заболеванием так не бывает». Жена Александра Буйнова рассказала о его состоянии

«С его заболеванием так не бывает». Жена Александра Буйнова рассказала о его состоянии

СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья певца

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Александр Буйнов ведет активную творческую деятельность, но о здоровье и личной жизни предпочитает не делиться

Жена Александра Буйнова опровергла MSK1.RU сообщения о предсмертном состоянии артиста. Утром, 26 ноября, Telegram-канал SHOT написал, что певцу присвоили паллиативный статус в связи с онкологией.

— Он каждый день на работе. Человек активно существует и работает, — заявила Елена Буйнова в беседе с MSK1.RU. — На нашей странице (личном Telegram-канале Александра Буйнова. — Прим. ред.) человек активно существует и работает: сюда приехал, тут был концерт, там, сегодня еду туда. То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает.

Придумывать из своего воспаленного мозга про другого человека такие вещи — это надо быть уже не человеком.

По данным СМИ, более 10 лет назад артист всё же боролся с онкологией, как утверждали журналисты, у Буйнова был рак предстательной железы.

Вчера артист поделился свежим снимком в соцсетях

На прошлой неделе Александр Буйнов анонсировал сольный юбилейный концерт, посвященный своему 75-летию. Сервисы афиш указывают, что артист в ближайшие даты примет участие в больших концертах в Москве — «Легенды Ретро FM», «Песня года» и др.

ПО ТЕМЕ
Александр Буйнов Здоровье Онкология
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