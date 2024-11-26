Подключились Мизулина, СК и прокуратура: все о давке на концерте тиктокера в Ярославле

В ярославском клубе «Мед» на улице Подзеленье вечером 24 ноября произошла давка на концерте (14+) блогера и певца из Москвы Ивана Золо. В соцсетях сообщали, что организаторы продали больше мест, чем вмещал зал. В итоге некоторые фанаты вообще не смогли попасть внутрь. Вторая волна давки началась после концерта.
Те, кто сумел протиснуться из зала, долго не могли получить свои вещи, так как часть из них была просто накидана в гардеробе. Кто-то ушел без куртки или в чужой одежде.
В этой онлайн-хронике публикуем все, что известно о давке на концерт тиктокера.
Реакция Мизулиной
Об инциденте высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале:
— В Ярославле на концерте случилась какая-то жесть: продали почти вдвое больше билетов, чем мест в зале. В итоге образовалась гигантская давка, некоторых детей увезли на скорой. По словам подписчиков, руководство клуба долгое время не пропускало кареты скорой помощи из-за того, что это частная территория. Многие подростки ушли домой без курток, так как вещи им не отдали. Хотелось бы увидеть реакцию от правоохранительных органов. Не первая подобная ситуация на концертных площадках. За безопасность подростков никто не отвечает, почему? Обратимся в прокуратуру.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту избиения подростка при входе на концерт.
Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об итогах проверки.
Ситуацию прокомментировал сам Иван Золо. Он обратился к подписчикам во время вечернего стрима, который провел на платформе «Twitch» 25 ноября:
— Концерт в Ярославле прошел успешно. Все было круто, на позитиве, но есть некоторые моменты. Никто не ожидал, что такое произойдет на моем концерте. Типа, пришло на концерт 1900 человек, но вместимость там была, конечно, маленькая. И из-за этого произошли некоторые моменты. Я тута не причем, и, собственно говоря, все вопросы к организаторам. Поэтому вот такие вот дела, — заявил он.
В клубе «Мед», где проходила вечеринка, объяснили, что площадку сдавали в аренду сторонней организации.
— Друзья, мы сдали под аренду в этот вечер нашу площадку, ночной клуб «Мед» отношения к этой вечеринке никакого не имеет, — появилось сообщение в группе заведения во «ВКонтакте».
В свою очередь организаторы концерта на своей странице в «Телеграме» под названием «YAROPRIME EVENTS» озвучили иную версию:
— Сам клуб «Мед», на итоговой проверке помещения, подтвердил что все на данный момент лица приобретшие билет, смогут попасть на мероприятие. Но когда наша команда увидела, какая давка происходит, закрыли вход. Так как начался полнейший хаос, люди начали перелезать через забор, что в разы усложнило ситуацию, и приходилось делать двойной досмотр на запрещенные к проносу средства на мероприятие, многие в очередях были под алкогольным опьянением, тем самым создавая давку. Несмотря на замечания от охраны и организации — гости продолжали пихать впереди стоящих людей.
По данным полиции, перед входом в заведение был избит 15-летний подросток. В ярославском УМВД начали проверку инцидента.
— В полицию поступили сообщения об инциденте в развлекательном заведении на улице Подзеленье. На место были направлены наружные наряды полиции. В ОМВД России по Кировскому городскому району зарегистрирован материал о нанесении неизвестным лицом побоев 15-летнему подростку перед входом в заведение, а также ряд заявлений об утрате верхней одежды. По всем фактам назначено проведение проверок, — сообщили в пресс-службе управления.
Кто такой Иван Золо
Это 20-летний блогер и певец из Москвы. Полное имя — Иван Золочевский. На аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон.
Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году. А в июле 2023 года человек, представившийся блогером Иваном Золо, сообщал о якобы минировании аэропорта и торгового центра Волгограда из-за того, что его обидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Письмо с угрозами он направил в редакцию наших коллег из V1.RU. Однако полиция во время проверки не обнаружила взрывных устройств.