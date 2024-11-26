Подключились Мизулина, СК и прокуратура: все о давке на концерте тиктокера в Ярославле

— В Ярославле на концерте случилась какая-то жесть: продали почти вдвое больше билетов, чем мест в зале. В итоге образовалась гигантская давка, некоторых детей увезли на скорой. По словам подписчиков, руководство клуба долгое время не пропускало кареты скорой помощи из-за того, что это частная территория. Многие подростки ушли домой без курток, так как вещи им не отдали. Хотелось бы увидеть реакцию от правоохранительных органов. Не первая подобная ситуация на концертных площадках. За безопасность подростков никто не отвечает, почему? Обратимся в прокуратуру.