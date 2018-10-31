Жюри фестиваля посчитало этот спектакль лучшим в новом театральном сезоне

В этом году на ежегодную главную театральную премию «Золотая Маска» от Ярославля Волковский театр выдвинул спектакль малой формы «Нам не страшен серый волк (кто боится Вирджинии Вулф?)». Этот спектакль участвует сразу в нескольких номинациях: работа режиссера, женская и мужская роль первого и второго плана. На лучшие женские роли номинировали Анастасию Светлову и Алену Тертову. А за лучшую мужскую роль поборются Алексей Кузьмин и Иван Щукин.



Стать номинантом премии не так-то просто. Отбором лучших спектаклей занимается сильнейший экспертный состав, который обновляется каждый год. Это нужно для того, чтобы сохранять свежий взгляд и непредвзятость.



— В прошлом сезоне Волковский театр не подавал заявку. У нас не было спектаклей, которые готовы были конкурировать за статус лучших в стране. Летом, сразу после премьеры, мы оповестили «Золотую Маску» о новом спектакле Евгения Марчелли. В сентябре оценить постановку приехало большинство представителей экспертного состава. Это можно было расценить как признак высокого внимания, — рассказали в Волковском театре.



Торжественное вручение Премий «Золотая Маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и чествование почетных лауреатов состоится 16 апреля в Москве в Большом театре. В рамках конкурсной программы актеры Волковского вновь выступят со своим спектаклем, но уже на сцене чужого театра. Когда это будет — пока неизвестно.



Спектакли режиссёра Евгения Марчелли уже участвовали в «Золотой Маске»

Волковский театр можно назвать постоянным участником «Золотой маски». До этого номинировались и другие спектакли Евгения Марчелли. Некоторые из них принесли театру награды. Например, участвовали такие спектакли, как «Екатерина Ивановна», «Без названия», «Дом Бернарды Альбы», «Месяц в деревне» и «Чайка. Эскиз».



О спектакле

В минималистичных декорациях разворачивается психологический триллер об отношениях супружеской пары. Марта и Джордж осыпают друг друга оскорблениями, а уже через секунду, будто про всё забыв, смеются и наливают выпить. Ночью к ним в гости приходит другая пара — Хани и Ник. Молодые влюблённые поначалу с ужасом смотрят на то ли спектакль, то ли выяснение отношений между гостеприимными мужем и женой. Реальность смешивается с игрой, а зрители проводят пугающие параллели со своей жизнью. Каждый отвечает для себя сам на вопрос: страшен ли ему серый волк?