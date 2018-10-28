У «Нивы» вся передняя часть — всмятку

Вчера около полудня на трассе Углич — Ярославль произошло ДТП — столкнулись «Нива» и ВАЗ-21102. От удара ВАЗ выбросило в кювет, а у «Нивы» смяло всю переднюю часть. Пострадали люди в обеих машинах — оба водителя и пассажир в «Ниве» (его отправили лечиться амбулаторно). Водителей увезли в больницу.



— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ещё одна авария с пострадавшими случилась на трассе М-8. Здесь в тройном ДТП пострадали два человека.