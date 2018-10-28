Авария случилась в темноте

Вчера поздним вечером на трасс М-8 в Ростовском районе случилось серьезное ДТП. На 2019-м километре дороги столкнулись сразу три автомобиля — «Фольксваген», «Митсубиси» и «Вольво».

— В результате ДТП пострадали два человека, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Скорее всего, оба пострадавших — из «Фольксвагена», но данные пока уточняются.