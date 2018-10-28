Тройное ДТП в Ростовском районе: пострадали два человека
28 октября 2018 09:57
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Вчера поздним вечером на трасс М-8 в Ростовском районе случилось серьезное ДТП. На 2019-м километре дороги столкнулись сразу три автомобиля — «Фольксваген», «Митсубиси» и «Вольво».
— В результате ДТП пострадали два человека, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Скорее всего, оба пострадавших — из «Фольксвагена», но данные пока уточняются.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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