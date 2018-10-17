Промышленное шоссе стоит по всей длине по направлению к центру

Возмущению ярославцев нет предела. Утром в городе оказался фактически перекрыт Добрынинский мост по направлению в центр города. На Промышленном шоссе собралась огромная пробка, которая не разъехалась до сих пор.

— Как всегда в час пик на мосту асфальт укладывают, — пишет в соцсетях Денис Разин. — Свободна только левая полоса.

Дорожные рабочие заняли две полосы из трёх, одна свободная полоса для движения не справилась с потоком машин из Дзержинского района.