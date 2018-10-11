Появилось видео, как водитель сбивает 14-летнюю девочку на Московском проспекте в Ярославле
11 октября 2018 19:41
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В интернете появилось видео с места ДТП. 9 октября водитель «Вольво» сбил 14-летнюю школьницу на Московском проспекте. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Она осталась жива, но получила ушибы и сотрясение мозга.
Очевидцы ДТП сразу же заявили: пострадавшая сама виновата, ведь она стала переходить дорогу на красный. А водитель «Вольво», которого 76.ru удалось найти, говорил: девушка была пьяна.
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Фото: SafeRegion
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