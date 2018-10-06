Удивительное рядом

В копилку дорожных «фейлов» в Ярославле прибыло. На проспекте Авиаторов появился пешеходный переход для тех, кто обладает особенными физическими навыками. Например, паркура.

— Захотел заняться паркуром, пожалуйста. Переходник дороги на остановке «Совхозная», — делится в социальных сетях автомобилист Андрей Каширин. — Честно говоря, я сначала не понял, когда пешеход, дойдя до середины дороги через пару машин от меня, встал в задумчивости. А потом увидел, в чём дело.

По информации от общественных активистов Ярославля, в следующем году сюда перенесут светофор. Однако сейчас непонятно, останется переход в таком виде до следующего года или заборную секцию всё же снимут.

Как вам такой переход?

Кстати, на проспекте Авиаторов в этом году фиксируют больше всего нарушений при ремонте дороги.