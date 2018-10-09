Детей развезли по домам

В Ярославской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В момент столкновения в салоне находились дети.



В Гаврилов-Ямском районе автобус делал разворот на участке Шопша — Гаврилов-Ям и по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота».



— Никто из детей и взрослых не пострадал. Ребят развезли в школу. На месте работает полиция, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Подробности аварии уточняются.

