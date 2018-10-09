В Ярославской области попал в аварию школьный автобус с детьми: первые подробности
9 октября 2018 10:03
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В Ярославской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. В момент столкновения в салоне находились дети.
В Гаврилов-Ямском районе автобус делал разворот на участке Шопша — Гаврилов-Ям и по касательной столкнулся с автомобилем «Тойота».
— Никто из детей и взрослых не пострадал. Ребят развезли в школу. На месте работает полиция, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Подробности аварии уточняются.
Фото: Александра Савельева
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