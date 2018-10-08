Укутались в большие пледы и приготовились грустить, глядя на промозглую погоду? Долой депрессию! Эта осень будет тёплой. По крайней мере, в ближайшую неделю-полторы. Синоптики обещают стабильных хороший плюс — около 13–15 градусов. Может, даже и побольше днём разогреть. И почти все дни будут солнечные.

— В Центральном регионе большую часть недели дожди маловероятны, и лишь в понедельник местами могут брызнуть небольшие ливни. Температурный режим окажется существенно теплее климата — после полудня +11… +16 °C, в понедельник-вторник — на 2–3 градуса прохладнее, — рассказали синоптики центра «Фобос».



Так что, может, и не зря ярославец вчера полез купаться. Жара!