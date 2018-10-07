Жаль, что облачно, а то можно было и позагорать

И целого лета мало! Ярославец решил, что закрывать купалный сезон в октябре нет никаких причин. Есть вода — можно купаться. И, раздевшись до трусов, решительно шагнул в Волгу на Тверицком пляже.

Зашёл в воду так, что даже от одного видео бросает в дрожь. А он молча, спокойно зашёл. Без всяких таких слов, которые можно было бы простить в такой ситуации.

Температура воды в Волге сегодня — +8 градусов.

Но не это смутило купальщика.

— Вода нормальная! Водоросли только зелёные к телу липнут, — крикнул он девушке, которая, полностью одетая, снимала всё на телефон.

Волга действительно цветет — у берега вся вода зелёная.

Цвет настроения — зеленый

Если вы все же предпочитаете купаться в теплой водичке, мы сегодня сделали обзор стран, где это можно сделать в октябре.