Ярославец в октябре искупался в Волге. Вода нормальная, но кое-что не понравилось
И целого лета мало! Ярославец решил, что закрывать купалный сезон в октябре нет никаких причин. Есть вода — можно купаться. И, раздевшись до трусов, решительно шагнул в Волгу на Тверицком пляже.
Зашёл в воду так, что даже от одного видео бросает в дрожь. А он молча, спокойно зашёл. Без всяких таких слов, которые можно было бы простить в такой ситуации.
Температура воды в Волге сегодня — +8 градусов.
Но не это смутило купальщика.
— Вода нормальная! Водоросли только зелёные к телу липнут, — крикнул он девушке, которая, полностью одетая, снимала всё на телефон.
Волга действительно цветет — у берега вся вода зелёная.
Если вы все же предпочитаете купаться в теплой водичке, мы сегодня сделали обзор стран, где это можно сделать в октябре.