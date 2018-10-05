Друзья и родные скорбят по погибшему

Трагедия в Ярославле: на улице умер 12-летний мальчик. Ребёнок гулял вместе с двумя друзьями. Мальчишки слонялись по улице, решили выпить. Купили в ларьке алкоголь. Выпили его. Но этого им оказалось мало. Дети купили зажигалку и подышали газом. Думали, будет весело. Но уже через пару минут стало не до смеха. Один из ребят почувствовал себя плохо, потерял сознание. Друзья вызвали скорую помощь. Но, когда приехали медики, 12-летний мальчик был уже мёртв. Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти. Что именно пили дети, сейчас выясняют следователи.



— По факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Известно, что погибший ребёнок из неполной семьи.



— Мальчик состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних, — рассказал источник 76.ru.



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