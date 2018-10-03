Пора задуматься о зимней резине

Синоптики составили прогноз на октябрь и заявили, что практически всю страну в ближайшее время накроет аномальное тепло.



— Температурный режим будет больше сентябрьский, чем октябрьский, — говорят специалисты центра «Фобос». — В центральных регионах воздух будет остывать медленно и равномерно — без резких похолоданий.



В Ярославле в конце второй декады месяца среднесуточная температура опустится ниже чем +5 °C. Кстати, именно в такую погоду автомобилисты советуют переходить на зимнюю резину.



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