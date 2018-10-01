Люди, измученные от проблем с кровлей, быстро собрали деньги на плакат

Жители дома № 18/50 по проспекту Ленина дошли до отчаяния. Настолько, что скинулись и повесили на свой дом большой плакат с надписью «Фонду капремонта — позор!».

До этого шага людей довёл ремонт кровли, который длится уже год. Но вместо капитально отремонтированной крыши люди получили дешево и плохо сделанную работу, протекающую кровлю и испорченные стены квартир на верхних этажах.

Подрядчик взялся за большой контракт и провалил его

— Ремонт кровли должен был закончиться ещё в декабре прошлого года. У нас дом на 17 подъездов, над половиной из них работу нужно переделывать полностью, на второй половине крыша требует огромных доделок, — рассказывает староста дома Ольга Сочнева. — Мы уже дважды продлевали подрядчику сроки, шли на уступки, готовы были ждать. Но получили вкривь и вкось поставленные стропила, протечки во время каждого дождя, промокшие деревянные перекрытия чердака. Последнее особенно опасно тем, что они могут рухнуть — дому 80 лет, капитального ремонта в нём никогда не было.

Спустя ещё почти год попыток добиться качественных работ, жители готовы идти в суд. Ведь за свои деньги они получили крышу из более дешевого материала, чем планировалось по проекту, и изуродованный фасад дома — у здания рабочие повредили декоративный карниз.

— Жители доведены до отчаяния работами подрядчика «Трансстроймастер» и действиями Фонда капремонта, который не контролирует происходящее. За свой счёт мы собираемся делать дорогостоящую экспертизу и с её результатами обращаться в суд, — рассказывает староста.

Кроме того, ярославцы уже обращались к властям и в прокуратуру, которая выдавала предписания подрядчику. Своим плакатом люди хотят привлечь внимание администрации города и области к проблеме, с которой сталкиваются многие жители во время работ по капитальному ремонту своих домов. Подрядчики, которые работают по заказу Фонда капитального ремонта, уже не раз портили жизнь ярославцам: в прошлом году несколько домов в Ярославле оказались затоплены во время работ на кровле.

В Фонде капитального ремонта на сегодняшний день трубки не берут.