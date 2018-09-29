Было темно, и водитель попросту не заметил молодого лося, перебегавшего дорогу

На окружной дороге Рыбинска у Южного кладбища водитель легковушки сбил лося. Произошло это сегодня, 28 сентября, примерно в шесть часов вечера. Лось перебегал дорогу как раз в тот момент, когда легковушка «Мазда» неслась по шоссе. От удара у машины сильно смяло бампер, и она отлетела на обочину на несколько метров. Местные водители говорят, что уже видели этого лося.

— Каждый год в осенью одно и то же. Либо заграждение делают пусть, либо стреляют их поголовно. Мне вообще их не жалко, одни проблемы только, — пишет Константин Лесников, участник группы «Авто Новости Рыбинск».



— Всё таки сбили! Постоянно носятся там, ограждения хоть ставили бы. Теперь водителю штраф нехилый выпишут! — пишет ниже Дмитрий Соболев.



Снова ДТП с лосем и снова под Рыбинском. Подробности.