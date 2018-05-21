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В Ярославле учителю танцев, которого подозревают в педофилии, продлили арест

21 мая 2018 13:42
1 067 0
дети, педагог, Ярославль, учитель танцев

В Ярославле продлили арест танцевальному педагогу, который занимался с детьми. Мужчину подозревают в педофилии.

Скандал разгорелся в апреле. На педагога пожаловалась одна из мам, которая водила своего ребёнка на занятия в «Школу малышей». Мужчину задержали.

— Арест продлён до 14 июня, — сообщили нам в СУ СК РФ по Ярославской области.

Мы поговорили с директором колледжа, где также преподавал учитель танцев.

— В нашем коллективе он провёл четыре года. Я с ним общалась каждый день. У меня нет к этому человеку ни одной претензии, могу сказать о нём только хорошее. Отзывчивый, добрый, безотказный. Детей очень любил, всегда рассказывал мне о том, какие успехи делают его воспитанники, — рассказала директор колледжа Елена Семко.

Большинство родителей, которые водили своих детей к этому педагогу, были в шоке, узнав о случившемся. Все они отзывались о мужчине только положительно.

Анна Лурье
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Фото: Анна Лурье
Продажа авто, мото
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