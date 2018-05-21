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В Ярославле учителю танцев, которого подозревают в педофилии, продлили арест
21 мая 2018 13:42
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В Ярославле продлили арест танцевальному педагогу, который занимался с детьми. Мужчину подозревают в педофилии.
Скандал разгорелся в апреле. На педагога пожаловалась одна из мам, которая водила своего ребёнка на занятия в «Школу малышей». Мужчину задержали.
— Арест продлён до 14 июня, — сообщили нам в СУ СК РФ по Ярославской области.
Мы поговорили с директором колледжа, где также преподавал учитель танцев.
— В нашем коллективе он провёл четыре года. Я с ним общалась каждый день. У меня нет к этому человеку ни одной претензии, могу сказать о нём только хорошее. Отзывчивый, добрый, безотказный. Детей очень любил, всегда рассказывал мне о том, какие успехи делают его воспитанники, — рассказала директор колледжа Елена Семко.
Большинство родителей, которые водили своих детей к этому педагогу, были в шоке, узнав о случившемся. Все они отзывались о мужчине только положительно.
Фото: Анна Лурье
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