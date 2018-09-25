На встрече с мамой мальчик не слезал с рук отца

В Ярославской области родители никак не могут поделить шестилетнего Марка.



Мать искала сына почти год после того, как отец забрал его из садика и увёз из Москвы, где Марк жил с мамой, в Переславль-Залесский.



Мать Марка Анастасия подала в суд, решением которого было оставить сына с ней, но бывшего мужа это не остановило. Мужчина выплачивал штрафы за неисполнение решения суда и продолжал прятать сына, уверяя, что с ним всё хорошо.



Наконец, на прошлой неделе состоялась встреча матери и сына. Судебные приставы нашли отца Марка Артёма и убедили его привезти ребёнка, как того потребовал суд. В день встречи приехали руководители УФССП по Ярославской области, уполномоченный по правам ребёнка, органы опеки, психологи. Кажется, должно было состояться счастливое воссоединение матери и сына после долгой разлуки. Но этого не произошло.



Семейная драма



Анастасия и Артём давно не вместе. Мальчик с 2014 года живёт с отцом в Переславле. Как рассказал Артём, в 2017 году мама приехала с новым мужчиной, посадила мальчишку в машину и увезла в Москву.



- Спустя месяц мне удалось его разыскать в одном из детских садов Москвы. При встрече ребенок попросил меня отвезти его домой, в Переславль, - рассказывает отец.



И мужчина увёз мальчишку, никому ни о чём не говоря. Точно также, как когда-то сделала мать: посадил в машину и скрылся. Права на сына мама Марка доказала через суд. И в дело вмешались приставы, разыскав отца. Но на долгожданной встрече всё пошло наперекосяк.



- Марк не взял от нее подарка и попросил ее не подходить к нему, - рассказал отец мальчика Артём Косилов. - Ребенок, вцепившись в меня руками, сидел у меня на коленях в течение всего времени. Встреча закончилась когда Анастасия Косилова довела Марка до слез и его стала бить дрожь.



Приставы подтвердили, что мальчик ни на минуту не отпускал отца.



- Ребёнок был найден и встретился с матерью, - рассказали в пресс-службе судебных приставов, поэтому дело о розыске закрыто. Он одет, обут, ещё и в школу не ходит, а уже на английском разговаривает и дроби считает. С Марком общались психологи, они установили, что он сильно привязан к отцу, поэтому в своём заключении они настоятельно рекомендовали родителям разобраться, чтобы не травмировать психику ребёнка. Это же ребёнок, а не мебель, которую мы запросто можем передать от одного человека другому. Ещё один предложенный психологами вариант передачи мальчика — через реабилитационный центр «Медвежонок», но от него оба родителя сразу отказались.



Встреча оказалась провалена. Мальчика оставили с отцом. Где, казалось бы, ему комфортнее, несмотря на то, что решение суда говорит об обратном.



- К сожалению, ребенка мне никто не передал, - жалуется мама мальчика Анастасия. - Приставы устроили показушную встречу для СМИ, которых я подключила в помощь. Я готовлю жалобу на работу приставов. Марк, конечно, был напуган, но его настроили против меня. Год настраивали, а такому маленькому ребенку достаточно два дня, поэтому сейчас нужны мои встречи с ним при опеке, а далее спокойная передача. Но ничего не происходит.



Решение суда перевешивает всё



Похоже, что договориться, не терзая шестилетнего мальчишку, родители не смогут. Пока мать упирает на судебное решение, отец собирается вести сына на психолого-педагогическую экспертизу.



- Я продолжаю бороться за проведении судебной психолого-педагогической экспертизы для выявления привязанности сына к каждому из родителей. Я прошу всех прислушаться к мнению ребенка, - рассказал Артём. - Анастасия теперь утверждает, что ребенок, её забыл за последний год и поэтому себя так ведет. Но это неправда, он её не забыл, он только недавно перестал кричать ее имя по ночам: «Настя, отпусти меня! Не трогай меня!».



Однако решение суда перевешивает всё.



- Есть судебный акт, по которому мальчик должен постоянно проживать с мамой, - рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. - Отца мальчика предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. Но по решению суда ребёнка должны «передать», а не «изъять», не вырывать его у папы.



Мнение психолога



Мы узнали у психолога, действительно ли может ребёнок, которому было хорошо с мамой, не радоваться, а плакать при встрече с ней.



- Создать психологический настрой у ребёнка против одного из родителей действительно можно, - говорит психолог Анна Никитина. - В таком возрасте у детей податливая психика, они верят многому, что им говорят. Если с отцом ему лучше, веселее, больше возможностей для самореализации, то мальчик будет бороться за то, чтобы жить с ним, а не с мамой.

