Мальчик замыкается, когда его спрашивают о маме

Шестилетнего Марка мама разыскивала почти год. Отец забрал ребенка из детского сада в Москве, где Марк жил с матерью, и увез его в Переславль. Мужчина уверял, что с сыном всё хорошо, даже оплачивал штрафы за неисполнение решения суда вернуть ребёнка, но отдавать мальчика категорически отказывался. Наконец приставам удалось отыскать Марка.



На встречу мальчика с мамой приехал руководитель УФССП России по Ярославской области Александр Юдин, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области, представители органов опеки и попечительства, психологи.



— По заключению психологов, ребенок активный, отвечает на все отвлеченные темы, демонстрирует свои знания и умения в присутствии отца, — рассказали судебные приставы. — Но как только заходит разговор о маме, ребенок замыкается и не хочет о ней говорить. К сожалению, достаточно сложная и конфликтная ситуация между родителями сказывается на их общем сыне.



До этого мама ребёнка Анастасия видела сына 25 сентября прошлого года, когда отводила его в садик, а вернувшись за ним, узнала, что мальчика забрал отец. Мужчина увёз сына из Москвы в сторону Переславля-Залесского. Ребёнка объявили в розыск. Нам удалось связаться с отцом мальчика Артёмом, и тот заявил, что сын сам не хочет жить с мамой, потому что они плохо ладят.



— Мама не проживает с ребенком с 2014 года. Всё это время Марк живёт со мной в Переславле. В 2017 году она вдруг вспомнила о существовании сына и, приехав навестить Марка, силой вместе со своим новым приятелем запихнула его в машину. Спустя месяц мне удалось его разыскать в одном из детских садов Москвы. При встрече ребенок попросил меня отвезти его домой, в Переславль, — рассказал папа мальчика Артём.

