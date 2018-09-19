Лошади остались без присмотра

В Ярославле по Московскому проспекту неслись лошади. Две кобылы без присмотра хозяина скакали не только по тротуарам, но и по проезжей части, выскакивая наперерез автомобилям. Сразу понятно, что это те самые лошади, которые катают детей в центре города. Как они оказались без хозяев, пока непонятно.

Прохожие сворачивали шеи, а водители только успевали уворачиваться от ошалевших животных. Одному водителю не повезло: он не заметил скачущую лошадь и сбил её. Животное вскочило и умчалось с места ДТП. А за ней побежала её маленькая подружка.

Мы уточнили у полиции, можно ли привлечь к ответственности хозяина лошадей.

— Для этого нужно написать заявление, — пояснили в УМВД по Ярославской области.