Арест счетов на мужчину не подействовал

Машину разбил, а возмещать 366 тысяч рублей материального ущерба ярославец ни в какую не хотел. Арестованные счета и запрет на продажу недвижимости на мужчину не подействовали. Тогда приставы Заволжского района вызвали его к себе в отдел.



— Как и предполагалось, мужчина приехал на своей иномарке, рассказали приставы. — На машину начали составлять акт описи и ареста.



Нежелание расставаться с машиной победило, ярославец быстро погасил свой долг, да еще и заплатил 26 тысяч рублей за неисполнение судебного решения вовремя.



На прошлой неделе приставы забрали всю выручку двух маршруток.

