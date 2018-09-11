Приставы заманили ярославца в отдел и арестовали машину
11 сентября 2018 21:36
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Машину разбил, а возмещать 366 тысяч рублей материального ущерба ярославец ни в какую не хотел. Арестованные счета и запрет на продажу недвижимости на мужчину не подействовали. Тогда приставы Заволжского района вызвали его к себе в отдел.
— Как и предполагалось, мужчина приехал на своей иномарке, рассказали приставы. — На машину начали составлять акт описи и ареста.
Нежелание расставаться с машиной победило, ярославец быстро погасил свой долг, да еще и заплатил 26 тысяч рублей за неисполнение судебного решения вовремя.
На прошлой неделе приставы забрали всю выручку двух маршруток.
Фото: Судебные приставы
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