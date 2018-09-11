Мужчина украл ноутбук

Полиция поймала вора, который ограбил детскую киностудию.



— Позвонили из полиции и пригласили в Кировский РОВД, сказали, что поймали нашего вора, — рассказал руководитель детского киножурнала «Компот» Владимир Вобликов. — Представляете, у этого парня до нас было 24 эпизода! Я, если честно, в легком шоке. Когда человек ворует вещи из магазинов — это клептоман, а тут прямо серийник какой-то!

Ограбление произошло в начале августа. Мужчина прошёл мимо охранника, который работал второй день и не знал в лицо всех сотрудников, и вынес из киностудии ноутбук. Правда, при этом его со всех сторон сняли камеры наблюдения.

— Как можно было так поступить с детской киностудией?! — переживал руководитель «Компота» Владимир Вобликов.

Преступника поймали, но вернуть украденный ноутбук не получилось. Несмотря на это, руководство детского киножурнала поблагодарило сотрудников полиции, которые занимались их делом.

