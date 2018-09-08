Водитель не успел заметить мальчишку

Сегодня днём на улице Ворошилова в Рыбинске сбили ребёнка. «Тойота» не успела затормозить перед семилетним мальчиком, оказавшимся на дороге. Машина ударила ребёнка, малыш отлетел в сторону.

– Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Водитель был трезв, – рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ребёнка увезли в больницу с травмами. За рулём иномарки был 58-летний мужчина.

Сегодня вечером на трассе в Ярославской области сбили велосипедиста. Проезжавшие мимо водители видели труп, накрытый тряпочкой.