Да он рванул на дорогу: в Рыбинске на оживлённой дороге сбили ребёнка
7 сентября 2018 22:04
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Сегодня днём на улице Ворошилова в Рыбинске сбили ребёнка. «Тойота» не успела затормозить перед семилетним мальчиком, оказавшимся на дороге. Машина ударила ребёнка, малыш отлетел в сторону.
– Мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Водитель был трезв, – рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ребёнка увезли в больницу с травмами. За рулём иномарки был 58-летний мужчина.
Сегодня вечером на трассе в Ярославской области сбили велосипедиста. Проезжавшие мимо водители видели труп, накрытый тряпочкой.
Фото: Александра Савельева
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